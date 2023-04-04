https://crimea.ria.ru/20230404/vino-rossii-na-aktsize-zachem-rossiyskim-vinam-esche-odin-vid-markirovki-1127952681.html

"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки - РИА Новости Крым, 04.04.2023

"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировки

Появление маркировки "Вино России" на акцизных марках направлено на снижение объема суррогатных, низкокачественных и произведенных из импортного сырья вин в... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T07:01

2023-04-04T07:01

2023-04-04T07:01

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Появление маркировки "Вино России" на акцизных марках направлено на снижение объема суррогатных, низкокачественных и произведенных из импортного сырья вин в магазинах, уверены эксперты. Нововведение также позволит потребителю сформировать объективное представление о продукции отечественных виноделов. Какие еще плюсы производители вин видят в новой маркировке – в материале РИА Новости Крым.Нововведение утверждено постановлением правительства РФ, которое предусматривает выдачу федеральных специальных марок (акцизных, – ред.) с эмблемой "Вино России" членам Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России (АВВР), если участники организации подтверждают российское происхождение используемого для изготовления вина винограда. Маркировке "Вино России" подлежат тихие, игристые и ликерные вина.Виноделы поддерживаютМаркировка "Вина России" введена исключительно в интересах потребителя, уверен руководитель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Андрюс Юцис. Чтобы человек был уверен, что купленное вино произведено из качественного винограда с соблюдением технологии.До недавнего времени в стране действовали защищенные региональные указатели (ЗГУ) и субрегиональные ЗНМП, то есть вина защищенного наименования места происхождения, с указанием виноградника/малой территории производства (муниципалитета или сельского поселения). Новая маркировка имеет более широкое применение, и будет применяться в том числе в случаях, когда на производстве используется сырье, выращенное в разных регионах страны.В свою очередь гендиректор ООО "Инкерманский завод марочных вин" Лариса Шимчук подчеркнула, что количество подлежащей маркировке "Вино России" продукции строго регулируется и определяется в отношении каждого члена АВВР ежемесячно.Предприятие не только предоставляет данные о закупленном сырье и подтверждает место его произрастания, но и отчитывается о каждой выпущенной бутылке. Такой учет гарантирует, что вся продукция с маркировкой "Вино России" действительно произведена из российского сырья, пояснила Шимчук. Однако при всей кажущейся сложности, новшество не увеличит расходы производителей."Знак "Вино России" интегрирован в ранее используемые акцизные марки, в этой связи изменение не потребует дополнительных инвестиций в модернизацию оборудования и даст возможность производителям маркировать свою продукцию знаком на ранее установленном оборудовании без дополнительных переналадок", – сообщила гендиректор завода марочных вин. По имеющейся в настоящий момент информации, стоимость федеральной (акцизной, – ред.) марки также не изменится. В результате нововведение не повлияет на себестоимость производства продукции, резюмировала Шимчук.Винный ликбез: дегустации и винные турыОднако только сообщить потребителю о месте произрастания винограда, по мнению экспертов недостаточно. Объем импортных вин значительно сократился с весны прошлого года, поэтому необходимо переключить потребителя на отечественные напитки. И в первую очередь важно донести, что российская продукция ничем не уступают зарубежным аналогам.Потребителя необходимо научить региональным особенностям вин, сортов винограда, технологий, источников первичного, вторичного и третичного ароматов. Такой подход сделает российское вино не просто напитком, а благородным напитком с историей, что очень важно для продвижения на внутреннем и экспортном рынках. Это тем более актуально в условиях, когда винодельческая отрасль России переживает практически второе рождение.Активная работа в этом направлении началась около трех-пяти лет назад. Наиболее преуспели в этой области Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край, где экскурсии на виноградники, в винные подвалы и частные крафтовые винодельни, а также различные винные туры с дегустациями и лекциями о виноделии стали почти обязательными пунктами туристической программы знакомства с регионом.По словам виноделов, добиться существенного продвижения отечественных вин на рынке было бы сложно без активной помощи государства. Параллельно с информационной кампанией, Росагкологольрегулирование (РАР) начало реализовывать меры по ограничению объем суррогатных и низкокачественных винных напитков на прилавках.Борьба с контрафактом и отработка негативаОтправной точкой в возрождении российского виноделия можно назвать 2015 год. Именно тогда РАР впервые получило право устанавливать минимальную цену на тихие и игристые вина, что позволило отделить "вино", от винного напитка – "шмурдяка". Но наиболее значимые для винодельческой отрасли события начали происходить спустя пять лет. С 1 января 2020 году были увеличены акцизы на вино, при этом виноделам, которые используют российское сырье, предоставили налоговый вычет с применением повышающего коэффициента. В результате по итогам года объем производства "шмурдяка" снизился на 62%, а благородных напитков отечественного производства наоборот – прибавила 36%.Переломной датой стало 26 июня, когда в силу вступил закон о виноградарстве и виноделии в РФ. Документ обозначил правовые и организационные основы производства, оборота и потребления виноградарской и винодельческой продукции, а также направлен на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией.Одна из направленных на снижение объема "шмурдяка" на отечественном рынке мер – обязательное указание места произрастания и года урожая винограда. Появление маркировки "Вино России" стало следующим шагом. Благодаря этим требованиям производители более не могут закупать низкокачественное, но более дешевое сырье за рубежом, а после разливать его под видом "российского" вина.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать долгосрочную программу развития виноградарства в России. А с 1 января текущего года внедрить систему прослеживаемости качества сырья для виноделия.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – экспертыКрымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?Севастопольские виноградники признали самыми дорогими в России

https://crimea.ria.ru/20221204/bez-degustatsii-nikak-vinodely-o-reshenii-gotovit-somele-v-vuzakh-strany-1125616589.html

https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html

https://crimea.ria.ru/20221231/ne-vse-shampanskoe-chto-shipit-tonkosti-vybora-igristykh-vin-1126209696.html

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виноделие в крыму, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым