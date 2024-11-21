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ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 21.11.2024
ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:52
2024-11-21T13:52
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, добавил Пушилин.По его словам, в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.Специалисты делают все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды, отметил глава ДНР.На этой неделе в Горловке беспилотник ВСУ атаковал маршрутку. Ранения получили 10 мирных жителей.14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеПять мирных жителей ранены в ГорловкеШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек

В Горловке 12 человек пострадали при обстреле боевиками ВСУ – Пушилин

13:52 21.11.2024
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", - написал он в своем Telegram-канале.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, добавил Пушилин.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
По его словам, в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.
Специалисты делают все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды, отметил глава ДНР.
На этой неделе в Горловке беспилотник ВСУ атаковал маршрутку. Ранения получили 10 мирных жителей.
14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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