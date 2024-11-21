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ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек

ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 21.11.2024

ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек

Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, добавил Пушилин.По его словам, в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.Специалисты делают все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды, отметил глава ДНР.На этой неделе в Горловке беспилотник ВСУ атаковал маршрутку. Ранения получили 10 мирных жителей.14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены троеПять мирных жителей ранены в ГорловкеШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети

горловка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, происшествия, новости