ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
В Горловке 12 человек пострадали при обстреле боевиками ВСУ – Пушилин
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", - написал он в своем Telegram-канале.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, добавил Пушилин.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов.
По его словам, в результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла.
Специалисты делают все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды, отметил глава ДНР.
На этой неделе в Горловке беспилотник ВСУ атаковал маршрутку. Ранения получили 10 мирных жителей.
14 ноября украинские боевики атаковали Горловку кассетными боеприпасами. В результате были ранены 12 мирных жителей, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. За день до этого ВСУ также обстреляли Горловку. В результате без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: