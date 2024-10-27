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Пять мирных жителей ранены в Горловке

Пять мирных жителей ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Пять мирных жителей ранены в Горловке

Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T21:44

2024-10-27T21:44

2024-10-27T21:44

горловка

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

денис пушилин

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил губернатор.Также, по его данным, в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены три жилых дома. В результате атаки дронов повреждена школа, трансформатор, теплоснабжающая организация, добавил Пушилин."Со стороны ВФУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 55 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - заключил он.Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье сообщил. что при атаке дрона по рейсовому автобусу ранены три мирных жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них детиВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости