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Пять мирных жителей ранены в Горловке
Пять мирных жителей ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Пять мирных жителей ранены в Горловке
Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T21:44
2024-10-27T21:44
2024-10-27T21:44
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил губернатор.Также, по его данным, в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены три жилых дома. В результате атаки дронов повреждена школа, трансформатор, теплоснабжающая организация, добавил Пушилин."Со стороны ВФУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 55 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - заключил он.Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье сообщил. что при атаке дрона по рейсовому автобусу ранены три мирных жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них детиВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
горловка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Пять мирных жителей ранены в Горловке
Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его данным, украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки.
"Ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир городского маршрута №2, также пострадала женщина. Кроме того, ранения средней степени тяжести получил еще один человек. В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил губернатор.
Также, по его данным, в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены три жилых дома. В результате атаки дронов повреждена школа, трансформатор, теплоснабжающая организация, добавил Пушилин.
"Со стороны ВФУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 55 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - заключил он.
Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье сообщил. что при атаке дрона по рейсовому автобусу ранены три мирных жителя
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