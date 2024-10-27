Рейтинг@Mail.ru
Пять мирных жителей ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241027/pyat-mirnykh-zhiteley-raneny-v-gorlovke-1141388259.html
Пять мирных жителей ранены в Горловке
Пять мирных жителей ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Пять мирных жителей ранены в Горловке
Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T21:44
2024-10-27T21:44
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141388114_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_ac3895c70f645715b806a1b8ee598891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки.Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил губернатор.Также, по его данным, в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены три жилых дома. В результате атаки дронов повреждена школа, трансформатор, теплоснабжающая организация, добавил Пушилин."Со стороны ВФУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 55 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - заключил он.Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье сообщил. что при атаке дрона по рейсовому автобусу ранены три мирных жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин ответил на вопрос о будущем УгледараШесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них детиВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141388114_0:104:1080:914_1920x0_80_0_0_da916d3eb218b69507bc478c80309034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Пять мирных жителей ранены в Горловке

Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате атак ВСУ

21:44 27.10.2024
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоВ Горловке дрон атаковал рейсовый автобус с пассажирами
В Горловке дрон атаковал рейсовый автобус с пассажирами
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей Горловки получили ранения в результате атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его данным, украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки.
"Ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир городского маршрута №2, также пострадала женщина. Кроме того, ранения средней степени тяжести получил еще один человек. В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил губернатор.
Также, по его данным, в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены три жилых дома. В результате атаки дронов повреждена школа, трансформатор, теплоснабжающая организация, добавил Пушилин.
"Со стороны ВФУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 55 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - заключил он.
Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье сообщил. что при атаке дрона по рейсовому автобусу ранены три мирных жителя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пушилин ответил на вопрос о будущем Угледара
Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
ВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
 
ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияДенис ПушилинОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Армия России признана сильнейшей в мире
22:33В горах Крыма спасены мужчина с ребенком
21:59Главное за день: 27 октября
21:44Пять мирных жителей ранены в Горловке
21:31Президент Грузии призвала к протестам после выборов
21:12Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
20:59Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
20:4115 дронов за час – что происходит в Брянской области
20:30Копаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
20:11Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
20:03Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму
19:41В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
19:19Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:52В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
18:32Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
17:59Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
17:41Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани
17:25Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
17:22Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
17:14Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
Лента новостейМолния