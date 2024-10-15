https://crimea.ria.ru/20241015/pushilin-otvetil-na-vopros-o-buduschem-ugledara--1141087407.html

Пушилин ответил на вопрос о будущем Угледара

Пушилин ответил на вопрос о будущем Угледара - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Пушилин ответил на вопрос о будущем Угледара

Освобожденный российскими войсками Угледар в Донецкой Народной Республике будет восстановлен, но прежде необходимо завершить разминирование города и отодвинуть... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T11:11

2024-10-15T11:11

2024-10-15T11:11

угледар

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141087290_0:1:998:562_1920x0_80_0_0_fd32f70f70a24daa63e19f7002299b50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Освобожденный российскими войсками Угледар в Донецкой Народной Республике будет восстановлен, но прежде необходимо завершить разминирование города и отодвинуть от него противника. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, в первую очередь необходимо закончить работы по разминированию города. Кроме того, нужно подальше отодвинуть от Угледара украинских боевиков, чтобы они не смогли регулярно обстреливать населенный пункт."Противник, будучи выдавлен из данного населенного пункта, все же в направлении Богоявленки, то есть в лесополосах еще находится и старается нанести ущерб, урон всем, кто находится в Угледаре, и, конечно же, создает достаточно серьезные сложности", - констатировал глава республики.Он добавил, что предметно говорить о планах и сроках восстановления города можно будет только после оценки разрушений.О полном освобождении Угледара российской армией Минобороны РФ сообщило 3 октября. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих награждены государственными наградами.Комментируя очередную победу ВС РФ на данном направлении, военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов сказал, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, и теперь фронт начнет "очень активно откатываться".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРЕще два населенных пункта освобождены в Донбассе Российские войска освободили Михайловку в ДНР

угледар

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угледар, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости