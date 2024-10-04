https://crimea.ria.ru/20241004/belousov-pozdravil-rossiyskikh-boytsov-s-osvobozhdeniem-ugledara-1140847973.html

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T15:04

2024-10-04T15:04

2024-10-04T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике.В частности, он отметил командование и личный состав 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады, которая с первых дней СВО выполняет задачи на самых сложных направлениях и является одним из передовых соединений группировки войск "Восток". Белоусов подчеркнул, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами.Кроме того, министр обороны направил поздравления 40-ой отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты за освобождение Угледара.Также Сергей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 37 отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е.А. Щаденко."В результате ваших профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и отступил", - сказано в телеграмме.Помимо этого, Белоусов отметил заслуги 36-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в обороне Донбасса. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в боях за Угледар, более 400 солдат, сержантов и офицеров 430 полка награждены госнаградами.Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.Ранее глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНРБелоусов проинспектировал группировку войск "Запад"Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, герои сво, угледар, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, армия и флот