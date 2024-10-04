https://crimea.ria.ru/20241004/belousov-pozdravil-rossiyskikh-boytsov-s-osvobozhdeniem-ugledara-1140847973.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T15:04
2024-10-04T15:04
2024-10-04T16:18
новости сво
герои сво
угледар
вооруженные силы россии
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140848167_0:37:1707:997_1920x0_80_0_0_e3ac288dd78ffd18710f80aec66d4cd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике.В частности, он отметил командование и личный состав 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады, которая с первых дней СВО выполняет задачи на самых сложных направлениях и является одним из передовых соединений группировки войск "Восток". Белоусов подчеркнул, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами.Кроме того, министр обороны направил поздравления 40-ой отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты за освобождение Угледара.Также Сергей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 37 отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е.А. Щаденко."В результате ваших профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и отступил", - сказано в телеграмме.Помимо этого, Белоусов отметил заслуги 36-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в обороне Донбасса. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в боях за Угледар, более 400 солдат, сержантов и офицеров 430 полка награждены госнаградами.Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.Ранее глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНРБелоусов проинспектировал группировку войск "Запад"Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
угледар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140848167_165:0:1542:1033_1920x0_80_0_0_979823fdc3f4bf15cf27cbefe3daafe9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, герои сво, угледар, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, армия и флот
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Угледара
Белоусов поздравил подразделения ВС РФ с освобождением Угледара
15:04 04.10.2024 (обновлено: 16:18 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике.
В частности, он отметил командование и личный состав 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II-й степени бригады, которая с первых дней СВО выполняет задачи на самых сложных направлениях и является одним из передовых соединений группировки войск "Восток".
"Сегодня вы стойко и самоотверженно выполняете боевые задачи, продвигаетесь вперед и тесните врага на Донецкой земле. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несет существенные потери и отступает", – говорится в поздравительной телеграмме министра.
Белоусов подчеркнул, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами.
Кроме того, министр обороны направил поздравления 40-ой отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты за освобождение Угледара.
"Ваши действия по освобождению населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности. За мужественные и решительные действия при освобождении н.п. Иванково, Попасное, Богуславское, Александрополь, Камышеваха и Викторовка более 1800 воинов-тихоокеанцев награждены государственными наградами", - отметил глава оборонного ведомства.
Также Сергей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 37 отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Е.А. Щаденко.
"В результате ваших профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и отступил", - сказано в телеграмме.
Помимо этого, Белоусов отметил заслуги 36-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в обороне Донбасса. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в боях за Угледар, более 400 солдат, сержантов и офицеров 430 полка награждены госнаградами.
Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.
Ранее глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением Синьковки
в Харьковской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: