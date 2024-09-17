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Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничья. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T13:48
2024-09-17T13:48
2024-09-17T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.Министр обороны РФ заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.Также Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, белгородская область, брянская область, курская область, россия
Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья
Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничья
13:48 17.09.2024 (обновлено: 14:01 17.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Под руководством главы российского военного ведомства на заседании обсудили вопросы военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", – говорится в сообщении.
Министр обороны РФ заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.
Также Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета.
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