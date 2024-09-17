https://crimea.ria.ru/20240917/belousov-provel-zasedanie-soveta-po-bezopasnosti-prigranichya-1140400759.html

Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья

Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничья. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T13:48

2024-09-17T13:48

2024-09-17T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.Министр обороны РФ заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.Также Андрей Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, белгородская область, брянская область, курская область, россия