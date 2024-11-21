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Новые санкции США затронули финансовый сектор России

Новые санкции США затронули финансовый сектор России - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Новые санкции США затронули финансовый сектор России

США расширили санкции против России, на этот раз они коснулись организаций и конкретных представителей экономики РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T19:57

2024-11-21T19:57

2024-11-21T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. США расширили санкции против России, на этот раз они коснулись организаций и конкретных представителей экономики РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства финансов России и Америки.По данным американского министерства, под санкции попал первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин. В Минфине США предупредили о "значительны рисках" санкций для иностранных структур, который присоединяются к системе передачи финансовых сообщений РФ."США расширили санкционный список по России, включив в него десятки физических и юридических лиц. Новые санкции США затронули банки "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский" и другие финансовые структуры", - сообщает Минфин РФ.Уточняется, что санкции введены "за деятельность в финансовом секторе экономики России". По мнению американского министерства, "Газпромбанк" использует российское правительство, чтобы закупить военные материалы, совершать выплаты солдатам, в том числе боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеКиев ввел персональные санкции против РазвожаеваС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России

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