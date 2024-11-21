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Новые санкции США затронули финансовый сектор России
Новые санкции США затронули финансовый сектор России - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Новые санкции США затронули финансовый сектор России
США расширили санкции против России, на этот раз они коснулись организаций и конкретных представителей экономики РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T19:57
2024-11-21T19:57
2024-11-21T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. США расширили санкции против России, на этот раз они коснулись организаций и конкретных представителей экономики РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства финансов России и Америки.По данным американского министерства, под санкции попал первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин. В Минфине США предупредили о "значительны рисках" санкций для иностранных структур, который присоединяются к системе передачи финансовых сообщений РФ."США расширили санкционный список по России, включив в него десятки физических и юридических лиц. Новые санкции США затронули банки "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский" и другие финансовые структуры", - сообщает Минфин РФ.Уточняется, что санкции введены "за деятельность в финансовом секторе экономики России". По мнению американского министерства, "Газпромбанк" использует российское правительство, чтобы закупить военные материалы, совершать выплаты солдатам, в том числе боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеКиев ввел персональные санкции против РазвожаеваС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
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сша, санкции, санкции против россии, в мире, россия, банк, финансы, экономика, новости
Новые санкции США затронули финансовый сектор России
США ввели санкции против представителей финансового сектора России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. США расширили санкции против России, на этот раз они коснулись организаций и конкретных представителей экономики РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства финансов России и Америки.
По данным американского министерства, под санкции попал первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин. В Минфине США предупредили о "значительны рисках" санкций для иностранных структур, который присоединяются к системе передачи финансовых сообщений РФ.
"США расширили санкционный список по России, включив в него десятки физических и юридических лиц. Новые санкции США затронули банки "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский" и другие финансовые структуры", - сообщает Минфин РФ.
В Минфине России добавляют, что санкции Америка ввела и против главы департамента национальный платежной системы Банка России Аллы Бакиной. Попал под них и "Газпромбанк", а также шесть его иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Швейцарии, Люксембурге, Гонконге, Кипре и Южной Африке.
Уточняется, что санкции введены "за деятельность в финансовом секторе экономики России". По мнению американского министерства, "Газпромбанк" использует российское правительство, чтобы закупить военные материалы, совершать выплаты солдатам, в том числе боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.
"Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием", - пишет РИА Новости.
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