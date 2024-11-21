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Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Центр Симферополя "замер" в пробках
Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Центр Симферополя "замер" в пробках
В Симферополе в центре города вечером в четверг образовались пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки, транспортные заторы достигают семи баллов. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T17:42
2024-11-21T17:42
крым
симферополь
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крымская погода
транспорт
логистика
пробки в симферополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в центре города вечером в четверг образовались пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки, транспортные заторы достигают семи баллов.На Симферополь 21 ноября обрушились дождь и штормовой ветер. На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Начиная с четверга в регионе юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.В Севастополе ветер сломал дерево, которое упало на двух сотрудников "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Мужчина и женщина госпитализированы в первую городскую больницу.В районе Ялты на троллейбусные провода упал столб. На месте работает аварийная бригада, движение транспорта затруднено. На Южнобережном шоссе со стороны Массандры в направлении Гурзуфа остается пробка, следует из данных навигатора. По данным онлайн-карты, в правом ряду трассы проходят ремонтные работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаМасштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 селТрехдневный шторм накрыл Крым – все службы в повышенной готовности
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Центр Симферополя "замер" в пробках

Центр Симферополя сковали 7-балльные пробки

17:42 21.11.2024
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе в центре города вечером в четверг образовались пробки. Согласно данным "Яндекс.Пробки, транспортные заторы достигают семи баллов.
Самые серьезные заторы наблюдаются на улицах Кавказская и Севастопольская, а также на проспекте Победы. Также в обе стороны стоит транспорт на проспекте Кирова. Затруднено движение и по улицам Киевская, Плотинная, Глинки, Гагарина и Козлова.
© Яндекс.Пробки СимферопольПробки в Симферополе 21 ноября 2024
Пробки в Симферополе 21 ноября 2024
© Яндекс.Пробки Симферополь
Пробки в Симферополе 21 ноября 2024
На Симферополь 21 ноября обрушились дождь и штормовой ветер. На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Начиная с четверга в регионе юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.
Кроме того, на море ожидается сильный шторм. Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метров, в юго-восточной части 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
В Севастополе ветер сломал дерево, которое упало на двух сотрудников "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Мужчина и женщина госпитализированы в первую городскую больницу.
В районе Ялты на троллейбусные провода упал столб. На месте работает аварийная бригада, движение транспорта затруднено. На Южнобережном шоссе со стороны Массандры в направлении Гурзуфа остается пробка, следует из данных навигатора. По данным онлайн-карты, в правом ряду трассы проходят ремонтные работы.
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