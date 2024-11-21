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14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя - РИА Новости Крым, 21.11.2024
14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
Жительница Мелитополя передавала данные ГУР Украины о передвижении российской армии, женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T17:56
2024-11-21T17:56
2024-11-21T17:56
госизмена
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мелитополь
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Жительница Мелитополя передавала данные ГУР Украины о передвижении российской армии, женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Судом установлено, что в августе 2023 года женщина передала сотруднику ГУР министерства обороны Украины сведения о передвижении автотранспортных средств Вооруженных Сил России. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в ведомстве.Приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Мелитополя вынес Запорожский областной суд. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Крыма, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии Крымчанину грозит пожизненное за шпионаж в пользу УкраиныПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка России
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госизмена, происшествия, мелитополь, суд, новости, приговор
14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
За госизмену жительницу Мелитополя приговорили к 14 годам лишения свободы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Жительница Мелитополя передавала данные ГУР Украины о передвижении российской армии, женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Судом установлено, что в августе 2023 года женщина передала сотруднику ГУР министерства обороны Украины сведения о передвижении автотранспортных средств Вооруженных Сил России. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в ведомстве.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности женщины и приговорил ее к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Мелитополя вынес Запорожский областной суд. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Крыма, уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене
.
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