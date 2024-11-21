https://crimea.ria.ru/20241121/14-let-za-gosizmenu-dali-zhitelnitse-melitopolya-1142041204.html

14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя

14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя - РИА Новости Крым, 21.11.2024

14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя

Жительница Мелитополя передавала данные ГУР Украины о передвижении российской армии, женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T17:56

2024-11-21T17:56

2024-11-21T17:56

госизмена

происшествия

мелитополь

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Жительница Мелитополя передавала данные ГУР Украины о передвижении российской армии, женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Судом установлено, что в августе 2023 года женщина передала сотруднику ГУР министерства обороны Украины сведения о передвижении автотранспортных средств Вооруженных Сил России. Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, отметили в ведомстве.Приговор по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Мелитополя вынес Запорожский областной суд. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Крыма, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии Крымчанину грозит пожизненное за шпионаж в пользу УкраиныПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, происшествия, мелитополь, суд, новости, приговор