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Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену

Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене,... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:07

2024-11-01T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, в 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству. Злоумышленник в июле 2022 года по заданию представителя СБУ производил в Севастополе визуальное наблюдение, фото- и видеосъемку и передавал вражеским спецслужбам сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России.Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 340 тысяч рублей.Ранее суд в Крыму приговорил 62-хлетнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.Накануне Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.В сентябре этого года суд в Симферополе приговорил к 12 годам заключения соучастника покушения на министра курортов Крыма в 2022 году, которое готовилось по указке украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, суд, приговор, новости, прокуратура города севастополя, штрафы, госизмена