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Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене,... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:07
2024-11-01T14:07
2024-11-01T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным ведомства, в 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству. Злоумышленник в июле 2022 года по заданию представителя СБУ производил в Севастополе визуальное наблюдение, фото- и видеосъемку и передавал вражеским спецслужбам сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России.Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 340 тысяч рублей.Ранее суд в Крыму приговорил 62-хлетнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.Накануне Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.В сентябре этого года суд в Симферополе приговорил к 12 годам заключения соучастника покушения на министра курортов Крыма в 2022 году, которое готовилось по указке украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, суд, приговор, новости, прокуратура города севастополя, штрафы, госизмена
Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
К 16 годам колонии строгого режима за госизмену приговорили жителя Севастополя
14:07 01.11.2024 (обновлено: 14:17 01.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству. Злоумышленник в июле 2022 года по заданию представителя СБУ производил в Севастополе визуальное наблюдение, фото- и видеосъемку и передавал вражеским спецслужбам сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России.
Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 340 тысяч рублей.
Ранее суд в Крыму приговорил
62-хлетнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.
Накануне Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.
В сентябре этого года суд в Симферополе приговорил к 12 годам заключения соучастника покушения на министра курортов Крыма
в 2022 году, которое готовилось по указке украинских спецслужб.
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