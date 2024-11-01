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В Севастополе снизили тарифы на газ
В Севастополе снизили тарифы на газ - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Севастополе снизили тарифы на газ
Тарифы на газ в Севастополе снижены на 11% с 1 ноября. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T15:10
2024-11-01T15:10
2024-11-01T15:20
севастополь
михаил развожаев
севастопольгаз
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Тарифы на газ в Севастополе снижены на 11% с 1 ноября. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, что это второе снижение с октября, когда предприятие перешло под контроль города."И в зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме: 609 рублей – в квартирах, в которых есть варочная панель и внутриквартирный газопровод, 1867 рублей – в квартирах, имеющих счетчик, плиту на четыре конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод, 2388 рублей – в квартирах, где есть варочная 4-конфорочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартирный газопровод", – перечислил губернатор.Перезаключать договоры с компанией "Севастопольгаз" не нужно, уточнил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установят "справедливые тарифы" на уборку подъездов и дворовВ Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспортеФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, севастопольгаз, цены и тарифы, новости
В Севастополе снизили тарифы на газ
Тарифы на газ в Севастополе снижены на 11% – Развожаев
15:10 01.11.2024 (обновлено: 15:20 01.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Тарифы на газ в Севастополе снижены на 11% с 1 ноября. Об этом в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По моему поручению с сегодняшнего дня тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов "Севастопольгаз" снижены еще на 11%", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что это второе снижение с октября
, когда предприятие перешло под контроль города.
"И в зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме: 609 рублей – в квартирах, в которых есть варочная панель и внутриквартирный газопровод, 1867 рублей – в квартирах, имеющих счетчик, плиту на четыре конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод, 2388 рублей – в квартирах, где есть варочная 4-конфорочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартирный газопровод", – перечислил губернатор.
Перезаключать договоры с компанией "Севастопольгаз" не нужно, уточнил глава региона.
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