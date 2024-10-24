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Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили
Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили
Власти Севастополя снизили тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов публичного акционерного общества (ПАО) "Севастопольгаз", ранее перешедшего в... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T15:48
2024-10-24T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя снизили тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов публичного акционерного общества (ПАО) "Севастопольгаз", ранее перешедшего в государственную собственность. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По словам Развожаева, сейчас в городе для всех потребителей газа будет действовать единый тариф на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, который составит 2 650 рублей. Данный тариф предусмотрен для индивидуальных жилых домов и квартир с компоновкой системы газоснабжения, состоящей из газовой сети, отопительного котла, плиты и счетчика.В зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме, тарифы также будут составлять 678 рублей (в квартирах, в которых варочная панель и внутриквартирный газопровод), 2 066 рублей (в квартирах со счетчиком, плитой на четыре конфорки, проточным водонагревателем и внутриквартирным газопроводом) и 2 484 рублей (в квартирах с варочной панелью, отопительным котлом, счетчиком и внутриквартальным газопроводом).Правительство Севастополя 17 октября приняло решение о национализации принадлежавшего ранее украинским олигархам ПАО "Севастопольгаз". На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. До принятия этого решения тарифы ПАО на обслуживание газового оборудования были почти в два раза выше, чем в ГУПеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тарифы на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз" снизили

Развожаев объявил о снижении тарифов на техобслуживание для абонентов ПАО "Севастопольгаз"

15:48 24.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя снизили тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов публичного акционерного общества (ПАО) "Севастопольгаз", ранее перешедшего в государственную собственность. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"По моему поручению с сегодняшнего дня снижены тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов ПАО "Севастопольгаз". Это стало возможно после того, как предприятие перешло под контроль города Севастополя", - отметил руководитель региона.
По словам Развожаева, сейчас в городе для всех потребителей газа будет действовать единый тариф на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, который составит 2 650 рублей. Данный тариф предусмотрен для индивидуальных жилых домов и квартир с компоновкой системы газоснабжения, состоящей из газовой сети, отопительного котла, плиты и счетчика.
В зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме, тарифы также будут составлять 678 рублей (в квартирах, в которых варочная панель и внутриквартирный газопровод), 2 066 рублей (в квартирах со счетчиком, плитой на четыре конфорки, проточным водонагревателем и внутриквартирным газопроводом) и 2 484 рублей (в квартирах с варочной панелью, отопительным котлом, счетчиком и внутриквартальным газопроводом).
"Поручил продолжить работу по снижению стоимости на техническое обслуживание. Планируем, что в ноябре сможем сделать тарифы еще ниже", - добавил губернатор и уточнил, что абонентам ПАО не нужно перезаключать ранее оформленные договоры.
Правительство Севастополя 17 октября приняло решение о национализации принадлежавшего ранее украинским олигархам ПАО "Севастопольгаз". На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. До принятия этого решения тарифы ПАО на обслуживание газового оборудования были почти в два раза выше, чем в ГУПе
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