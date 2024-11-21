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Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
Инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T14:23
2024-11-21T14:23
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елена денисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. В частности, творог, сметана, сливочное масло и питьевое молоко в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Это связано с тем, что производители молочной продукции продолжали переносить в цены возросшие расходы на сырье, импортное оборудование, запчасти, упаковку и логистику. Аналогичным образом дорожали огурцы и картофель. По словам Денисенко, это обусловлено ростом расходов аграриев на оплату труда рабочих, препараты для защиты растений и транспортировку. Кроме того, из-за летней засухи в Крыму и в стране в целом сократился урожай картофеля, и это тоже привело к росту его стоимости. Также в Крыму ускорился годовой рост цен на одежду и обувь, добавила представитель Банка России. В стоимость этих товаров производители включили рост расходов на импортные компоненты, логистику и оплату труда. Дороже стало и обслуживание легковых автомобилей. Специалист резюмировала, что на сегодняшний день спрос продолжает опережать возможности бизнеса по выпуску товаров и услуг. В этой ситуации ЦБ сохранит жесткость денежно-кредитных условий, чтобы "охладить" спрос и снизить инфляционные ожидания, что должно создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выразила уверенность, что денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить инфляцию с текущих 8-8,5% до 4-4,5% в следующем году. После стабилизации этого показателя Центробанк будет рассматривать постепенное снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 21%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года
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Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене

В Крыму в октябре ускорился рост цен на молочку и некоторые овощи – ЦБ

14:23 21.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

"В октябре инфляция в Крыму выросла до 8% после 7% в сентябре. Основные причины ее ускорения – это сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков", – сказала специалист.

В частности, творог, сметана, сливочное масло и питьевое молоко в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Это связано с тем, что производители молочной продукции продолжали переносить в цены возросшие расходы на сырье, импортное оборудование, запчасти, упаковку и логистику.
Аналогичным образом дорожали огурцы и картофель. По словам Денисенко, это обусловлено ростом расходов аграриев на оплату труда рабочих, препараты для защиты растений и транспортировку. Кроме того, из-за летней засухи в Крыму и в стране в целом сократился урожай картофеля, и это тоже привело к росту его стоимости.
Также в Крыму ускорился годовой рост цен на одежду и обувь, добавила представитель Банка России. В стоимость этих товаров производители включили рост расходов на импортные компоненты, логистику и оплату труда.
Дороже стало и обслуживание легковых автомобилей.

"Цены на услуги автомойки, регулировки развала-схождения и шиномонтажа в октябре в годовом выражении выросли больше, чем в сентябре. Здесь также увеличились издержки предприятий на закупку запчастей, моющих средств и других расходных материалов", – уточнила Денисенко.

Специалист резюмировала, что на сегодняшний день спрос продолжает опережать возможности бизнеса по выпуску товаров и услуг. В этой ситуации ЦБ сохранит жесткость денежно-кредитных условий, чтобы "охладить" спрос и снизить инфляционные ожидания, что должно создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выразила уверенность, что денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить инфляцию с текущих 8-8,5% до 4-4,5% в следующем году. После стабилизации этого показателя Центробанк будет рассматривать постепенное снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 21%.
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