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Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене

Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене

Инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T14:23

2024-11-21T14:23

2024-11-21T14:23

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елена денисенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму в октябре выросла с 7% до 8% в годовом выражении, сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты, такие как масло, творог и молоко, а также огурцы и картофель. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. В частности, творог, сметана, сливочное масло и питьевое молоко в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Это связано с тем, что производители молочной продукции продолжали переносить в цены возросшие расходы на сырье, импортное оборудование, запчасти, упаковку и логистику. Аналогичным образом дорожали огурцы и картофель. По словам Денисенко, это обусловлено ростом расходов аграриев на оплату труда рабочих, препараты для защиты растений и транспортировку. Кроме того, из-за летней засухи в Крыму и в стране в целом сократился урожай картофеля, и это тоже привело к росту его стоимости. Также в Крыму ускорился годовой рост цен на одежду и обувь, добавила представитель Банка России. В стоимость этих товаров производители включили рост расходов на импортные компоненты, логистику и оплату труда. Дороже стало и обслуживание легковых автомобилей. Специалист резюмировала, что на сегодняшний день спрос продолжает опережать возможности бизнеса по выпуску товаров и услуг. В этой ситуации ЦБ сохранит жесткость денежно-кредитных условий, чтобы "охладить" спрос и снизить инфляционные ожидания, что должно создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее выразила уверенность, что денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить инфляцию с текущих 8-8,5% до 4-4,5% в следующем году. После стабилизации этого показателя Центробанк будет рассматривать постепенное снижение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 21%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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