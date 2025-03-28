https://crimea.ria.ru/20250328/sud-v-moldavii-arestoval-glavu-gagauzii-evgeniyu-gutsul-1145304054.html

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

Районный суд Кишинева арестовал на 20 суток главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, которую подозревают в нарушении порядка управления избирательными РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T19:03

2025-03-28T19:03

2025-03-28T19:23

евгения гуцул

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Кишинева арестовал на 20 суток главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, которую подозревают в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Прокуратура подозревает ее в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии заявила, что ее задержание является абсурдным и политически мотивированным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Адвокат Евгении Гуцул заявил, что защита будет обжаловать решение суда об аресте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения гуцул, молдавия, гагаузия, политика, новости, в мире