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Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
Районный суд Кишинева арестовал на 20 суток главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, которую подозревают в нарушении порядка управления избирательными РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T19:03
2025-03-28T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Кишинева арестовал на 20 суток главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, которую подозревают в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Прокуратура подозревает ее в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии заявила, что ее задержание является абсурдным и политически мотивированным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Адвокат Евгении Гуцул заявил, что защита будет обжаловать решение суда об аресте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгения гуцул, молдавия, гагаузия, политика, новости, в мире
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток

19:03 28.03.2025 (обновлено: 19:23 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Районный суд Кишинева арестовал на 20 суток главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, которую подозревают в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", - цитирует РИА Новости решение суда.
Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Прокуратура подозревает ее в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии заявила, что ее задержание является абсурдным и политически мотивированным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Адвокат Евгении Гуцул заявил, что защита будет обжаловать решение суда об аресте.
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