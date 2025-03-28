https://crimea.ria.ru/20250328/gruppovoy-grabezh-v-simferopole---prigovor-suda-1145302544.html

Групповой грабеж в Симферополе - приговор суда

Групповой грабеж в Симферополе - приговор суда - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Групповой грабеж в Симферополе - приговор суда

Трое крымчан приговорены к заключению за грабеж группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T16:42

2025-03-28T16:42

2025-03-28T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Трое крымчан приговорены к заключению за грабеж группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, в сентябре прошлого года две женщины и мужчина распределили роли, пообещали угостить знакомого алкоголем и якобы для этого пригласили мужчину в безлюдное место, где один из злоумышленников избил его, вытащил из кармана мобильный телефон и 2 тысячи рублей.Злоумышленников задержали. По решению суда одна из подсудимых отправится на год и восемь месяцев на принудительные работы с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства, вторая фигурантка приговорена к 1 году 9 месяцам исправительной колонии общего режима. Мужчина получил наказание в виде трех лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на полгода. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался задушить: в Крыму осудят мужчину за нападение на пенсионеркуВ Крыму оценили уровень уличной преступностиВ Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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