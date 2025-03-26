https://crimea.ria.ru/20250326/v-krymu-otsenili-uroven-ulichnoy-prestupnosti-1145251383.html

В Крыму оценили уровень уличной преступности

В Крыму оценили уровень уличной преступности - РИА Новости Крым, 26.03.2025

В Крыму оценили уровень уличной преступности

В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T16:42

2025-03-26T16:42

2025-03-26T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.Как указано в отчете, число разбоев уменьшилось на 18%, грабежей – на 13%, мошенничеств – на 27%, причинений тяжкого вреда здоровью – на 23%."Раскрыты все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования, квалифицированные грабежи, разбойные нападения и неправомерные завладения транспортом", - сообщил Дмитриев в отчете.Возросла раскрываемость убийств, экономических преступлений, хищений имущества граждан и преступлений, связанных с наркотиками.В целом за прошлый год в республике зарегистрировали около 22 тысяч преступлений – на 4,2% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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