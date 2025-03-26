https://crimea.ria.ru/20250326/v-krymu-otsenili-uroven-ulichnoy-prestupnosti-1145251383.html
В Крыму оценили уровень уличной преступности
В Крыму оценили уровень уличной преступности - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму оценили уровень уличной преступности
В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:42
2025-03-26T16:42
2025-03-26T16:42
новости
мвд по республике крым
крым
новости крыма
происшествия
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297453_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_560d54b5ab14151c12dd00b00d932c44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.Как указано в отчете, число разбоев уменьшилось на 18%, грабежей – на 13%, мошенничеств – на 27%, причинений тяжкого вреда здоровью – на 23%."Раскрыты все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования, квалифицированные грабежи, разбойные нападения и неправомерные завладения транспортом", - сообщил Дмитриев в отчете.Возросла раскрываемость убийств, экономических преступлений, хищений имущества граждан и преступлений, связанных с наркотиками.В целом за прошлый год в республике зарегистрировали около 22 тысяч преступлений – на 4,2% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250326/v-krymu-za-god-vyyavili-15-terroristicheskikh-prestupleniy-1145249508.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297453_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a21e554864e29631410c9ad4410579f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мвд по республике крым, крым, новости крыма, происшествия, статистика
В Крыму оценили уровень уличной преступности
В Крыму уличная преступность снизилась на 15% - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.
"На улицах (за 2024 год – ред.) совершено 2811 преступлений, что на 15% меньше, чем годом ранее. В том числе совершено 47 фактов умышленного причинения вреда здоровью, девять разбоев, 76 грабежей и 80 мошенничеств", - отмечается в документе.
Как указано в отчете, число разбоев уменьшилось на 18%, грабежей – на 13%, мошенничеств – на 27%, причинений тяжкого вреда здоровью – на 23%.
"Раскрыты все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования, квалифицированные грабежи, разбойные нападения и неправомерные завладения транспортом", - сообщил Дмитриев в отчете.
Возросла раскрываемость убийств, экономических преступлений, хищений имущества граждан и преступлений, связанных с наркотиками.
В целом за прошлый год в республике зарегистрировали около 22 тысяч преступлений – на 4,2% больше, чем годом ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.