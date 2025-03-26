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В Крыму оценили уровень уличной преступности - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму оценили уровень уличной преступности
В Крыму оценили уровень уличной преступности - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму оценили уровень уличной преступности
В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T16:42
2025-03-26T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.Как указано в отчете, число разбоев уменьшилось на 18%, грабежей – на 13%, мошенничеств – на 27%, причинений тяжкого вреда здоровью – на 23%."Раскрыты все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования, квалифицированные грабежи, разбойные нападения и неправомерные завладения транспортом", - сообщил Дмитриев в отчете.Возросла раскрываемость убийств, экономических преступлений, хищений имущества граждан и преступлений, связанных с наркотиками.В целом за прошлый год в республике зарегистрировали около 22 тысяч преступлений – на 4,2% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму оценили уровень уличной преступности

В Крыму уличная преступность снизилась на 15% - МВД

16:42 26.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В Крыму уровень уличной преступности за год снизился на 15%, наблюдается уменьшение количества грабежей и разбоев. Об этом говорится в отчете врио министра внутренних дел по Крыму Алексея Дмитриева, одобренном депутатами парламента республики на сессии в среду.
"На улицах (за 2024 год – ред.) совершено 2811 преступлений, что на 15% меньше, чем годом ранее. В том числе совершено 47 фактов умышленного причинения вреда здоровью, девять разбоев, 76 грабежей и 80 мошенничеств", - отмечается в документе.
Как указано в отчете, число разбоев уменьшилось на 18%, грабежей – на 13%, мошенничеств – на 27%, причинений тяжкого вреда здоровью – на 23%.
"Раскрыты все преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также все изнасилования, квалифицированные грабежи, разбойные нападения и неправомерные завладения транспортом", - сообщил Дмитриев в отчете.
Возросла раскрываемость убийств, экономических преступлений, хищений имущества граждан и преступлений, связанных с наркотиками.
В целом за прошлый год в республике зарегистрировали около 22 тысяч преступлений – на 4,2% больше, чем годом ранее.
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