Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля
В Крыму с 1 апреля заповедники закрывают для туристов
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожароопасный сезон в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды, директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.
"С 1 апреля 2025 года начинается пожароопасный сезон. Поэтому посещение большей части троп в крымских заповедниках будет ограничено", – заявил Мурзаханов.
Он добавил, что ограничения касаются абсолютно всех заповедников полуострова. Некоторые тропы останутся открытыми, на какие-то можно будет попасть только с гидом. А некоторые маршруты ограничат. Также в этом году полностью закроют для посещения Опукский заповедник.
"С одной стороны мы огорчены. Но нас радует, что природа отдохнет. Думаю, когда Опукский заповедник откроется, люди будут еще больше приятно удивлены тем, как восстановился животный мир", – подчеркнул Мурзаханов.
Сотрудники заповедника напоминают, что посещения троп для всех жителей Крыма и льготников бесплатно. Для гостей полуострова – 300 рублей за день. Чтобы выйти на тропу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года. На Южный берег Крыма туристы в основном едут на пять дней. Средняя стоимость суток проживания в отеле составляет 3927 рублей.
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