https://crimea.ria.ru/20250328/krymskie-zapovedniki-zakryvayut-dlya-turistov-s-1-aprelya-1145273097.html

Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля

Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Крымские заповедники закрывают для туристов с 1 апреля

С 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор в... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T17:04

2025-03-28T17:04

2025-03-28T17:04

радио "спутник в крыму"

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

крым

артур мурзаханов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды, директор "Заповедного Крыма" Артур Мурзаханов.Он добавил, что ограничения касаются абсолютно всех заповедников полуострова. Некоторые тропы останутся открытыми, на какие-то можно будет попасть только с гидом. А некоторые маршруты ограничат. Также в этом году полностью закроют для посещения Опукский заповедник.Сотрудники заповедника напоминают, что посещения троп для всех жителей Крыма и льготников бесплатно. Для гостей полуострова – 300 рублей за день. Чтобы выйти на тропу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.Ранее сообщалось, что Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года. На Южный берег Крыма туристы в основном едут на пять дней. Средняя стоимость суток проживания в отеле составляет 3927 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заповедники крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, крым, артур мурзаханов, новости крыма