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Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста
На территории полуострова уже стартовал сезон поллинозов. Однако у аллергиков еще есть возможность подготовиться и пережить неприятный период легко. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T21:22
2025-03-28T21:22
аллергия
сезонная аллергия
крым
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. На территории полуострова уже стартовал сезон поллинозов. Однако у аллергиков еще есть возможность подготовиться и пережить неприятный период легко. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму"."Первую волну поллинозов почувствовали жители Большой Ялты. Там первым начинает цвести кипарис. Его пыльца – это первый аллерген, который вызывает поллинозы у жителей Крыма. На остальную территорию полуострова из-за гряды Крымских гор пыльца кипариса не попадает", - рассказала она.С конца марта начнется цветение лесного ореха под Симферополем. Это значит, что некоторые жители крымской столицы также ощутят на себе наступление сезона аллергии.Она уточнила, что потом начинается самый сложный период – цветение сорных трав (амброзия, полынь, лебеда).Кроме того, сильнейшими аллергенами являются споры плесневых грибов. Период вегетации у них уже заканчивается, обычно это ранняя весна. Но скоро их концентрация снизится. Их следующий сезон начнется в октябре.По слова специалиста, нельзя откладывать поход к аллергологу и просто пережидать неприятные симптомы.Врачи посоветовали заранее готовиться к сезону аллергий &gt;&gt;"Прийти к врачу никогда не поздно. Желательно, конечно, посещать специалиста в период ремиссии. Однако, ничего страшного, если вы посетите врача в период обострения. За месяц до начала цветения нужно начать фармакологическую профилактику. Те, у кого есть аллергия на цветение луговых трав и сорняков, вполне еще успевают ее начать. Сейчас очень много эффективных препаратов разных механизмов действия", - сообщила Знаменская.Некоторые утверждают, что аллергия – это "болезнь из головы". Будто бы у человека "расшатана" нервная и иммунная системы, отсюда и возникают проблемы. Врач опровергла этот миф.Люди, которые не лечатся, а терпят неудобства, с годами могут приобрести больший спектр аллергенов, заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
аллергия, сезонная аллергия, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
Как аллергикам в Крыму подготовиться к весне: советы специалиста

Как аллергикам в Крыму подготовиться к весеннему сезону

21:22 28.03.2025
 
© Depositphotos.com Deagreez1Мужчина чихает
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Depositphotos.com Deagreez1
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. На территории полуострова уже стартовал сезон поллинозов. Однако у аллергиков еще есть возможность подготовиться и пережить неприятный период легко. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Первую волну поллинозов почувствовали жители Большой Ялты. Там первым начинает цвести кипарис. Его пыльца – это первый аллерген, который вызывает поллинозы у жителей Крыма. На остальную территорию полуострова из-за гряды Крымских гор пыльца кипариса не попадает", - рассказала она.
С конца марта начнется цветение лесного ореха под Симферополем. Это значит, что некоторые жители крымской столицы также ощутят на себе наступление сезона аллергии.
"Затем начинается поллиноз, связанный с цветением деревьев. Помимо лещины актуальной в Крыму является пыльца тополя, грецкого ореха. В конце апреля зацветут луговые травы. Этот сезон будет длиться до середины июня", - добавила собеседница.
Она уточнила, что потом начинается самый сложный период – цветение сорных трав (амброзия, полынь, лебеда).
Кроме того, сильнейшими аллергенами являются споры плесневых грибов. Период вегетации у них уже заканчивается, обычно это ранняя весна. Но скоро их концентрация снизится. Их следующий сезон начнется в октябре.
По слова специалиста, нельзя откладывать поход к аллергологу и просто пережидать неприятные симптомы.
Врачи посоветовали заранее готовиться к сезону аллергий >>
"Прийти к врачу никогда не поздно. Желательно, конечно, посещать специалиста в период ремиссии. Однако, ничего страшного, если вы посетите врача в период обострения. За месяц до начала цветения нужно начать фармакологическую профилактику. Те, у кого есть аллергия на цветение луговых трав и сорняков, вполне еще успевают ее начать. Сейчас очень много эффективных препаратов разных механизмов действия", - сообщила Знаменская.
Некоторые утверждают, что аллергия – это "болезнь из головы". Будто бы у человека "расшатана" нервная и иммунная системы, отсюда и возникают проблемы. Врач опровергла этот миф.
"Это абсолютно не так. Для этого должна быть генетическая предрасположенность и аллерген. Любые стрессовые ситуации могут только усилить существующую аллергию, но стать ее причиной они не могут. Здесь нет какой-то особой психосоматики", - уточнила она.
Люди, которые не лечатся, а терпят неудобства, с годами могут приобрести больший спектр аллергенов, заключила специалист.
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