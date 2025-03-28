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Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат

Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Жуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат

Вооруженные силы России за неделю уничтожили порядка 10 780 боевиков, нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, сожгли сотни единиц техники и 29... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T15:24

2025-03-28T15:24

2025-03-28T15:24

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группировка войск "север"

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группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю уничтожили порядка 10 780 боевиков, нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, сожгли сотни единиц техники и 29 складов с боеприпасами и горючим. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки "Север" ликвидировали до 2190 украинских боевиков, шесть танков, 43 боевые бронемашины. Кроме того, сожжены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.Подразделения войск "Запад" уничтожили свыше 1640 солдат ВСУ, три танка, 11 боевых бронемашин, 29 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и десять полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. На этой линии фронта российские военные ликвидировали 2035 украинских солдат, сожгли четыре танка, 22 боевые бронемашины, 15 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, десять полевых складов боеприпасов и два склада с горючим.На направлении, за которое отвечают подразделений группировки войск "Центр", потери ВСУ превысили 3355-ти военнослужащих. Кроме того, украинская армия потеряла четыре танка, 26 боевых бронемашин и 21 артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Сожжены семь складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 545 боевиков киевского режима, а также два танка, два американских бронетранспортера, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Также выведены из строя четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.Ранее в пятницу сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Также ВС РФ выбили врага из еще одного населенного пункта в Курской области: подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили Гоголевку.Днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, под контроль РФ перешло село Срибное в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли двойной удар по станции "Суджа" - объект уничтоженЦель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровНа Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу