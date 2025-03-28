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Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T14:35
2025-03-28T14:35
2025-03-28T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.Также поражены склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Накануне российские военные ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
Армия России за неделю нанесла семь ударов высокоточным оружием по целям на Украине