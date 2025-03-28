https://crimea.ria.ru/20250328/armiya-rossiya-nanesla-sem-gruppovykh-udarov-po-obektam-na-ukraine-1145299592.html

Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине

Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T14:35

2025-03-28T14:35

2025-03-28T14:35

россия

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.Также поражены склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Накануне российские военные ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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