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Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T14:35
2025-03-28T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.Также поражены склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.Накануне российские военные ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Армия Россия нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине

Армия России за неделю нанесла семь ударов высокоточным оружием по целям на Украине

14:35 28.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 22 по 28 марта Вооруженными силами России нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотников", - говорится в сообщении.
Также поражены склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
Накануне российские военные ударили по военным объектам, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
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РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФ
 
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