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Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T15:17
2025-03-25T15:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. На прошлой неделе было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, потери всу
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе

Еще два населенных пункта освобождены в Запорожской области и ДНР российскими военными

15:17 25.03.2025 (обновлено: 15:30 25.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке министерства.

В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. На прошлой неделе было освобождено Степовое в Запорожской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииПотери ВСУ
 
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