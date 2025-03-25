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Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T15:17
2025-03-25T15:17
2025-03-25T15:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. На прошлой неделе было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, потери всу
Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе
Еще два населенных пункта освобождены в Запорожской области и ДНР российскими военными
15:17 25.03.2025 (обновлено: 15:30 25.03.2025)