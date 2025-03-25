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Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе

Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Освобождены еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе

Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T15:17

2025-03-25T15:17

2025-03-25T15:30

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в Запорожской области и Донбассе, сообщает во вторник Минобороны РФ.В воскресенье стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. На прошлой неделе было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, потери всу