https://crimea.ria.ru/20250326/rossiyskim-detyam-vazhno-vzroslet-na-primerakh-doblesti--putin-1145255596.html

Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин

Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин

Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T18:28

2025-03-26T18:28

2025-03-26T18:36

владимир путин (политик)

движение первых

россия

общество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".Он поблагодарил всех, кто включился в работу движения, подчеркнув, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции."Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России – в деле воспитания детей и подростков", – сказал глава государства.Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых", заявлял ранее президент Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры""Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), движение первых, россия, общество, дети