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Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин
Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T18:28
2025-03-26T18:36
владимир путин (политик)
движение первых
россия
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".Он поблагодарил всех, кто включился в работу движения, подчеркнув, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции."Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России – в деле воспитания детей и подростков", – сказал глава государства.Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых", заявлял ранее президент Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры""Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь
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владимир путин (политик), движение первых, россия, общество, дети
Российским детям важно взрослеть на примерах доблести – Путин

Российским детям важно взрослеть на примерах доблести и любви к Родине – Путин

18:28 26.03.2025 (обновлено: 18:36 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".

"Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь", – сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто включился в работу движения, подчеркнув, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции.
"Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России – в деле воспитания детей и подростков", – сказал глава государства.
Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых", заявлял ранее президент Владимир Путин.
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