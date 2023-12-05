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Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах
Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах
Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T21:31
2023-12-05T21:31
2023-12-05T20:59
владимир путин (политик)
россия
движение первых
общество
события в донбассе
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых". Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи во вторник.В этой связи он подчеркнул важность развития "Движение первых" в Донбассе и на других освобожденных территориях."Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии. Важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации", - сказал глава российского государства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьСимволику "Движения первых" создадут в Крыму
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, движение первых, общество, события в донбассе, новые регионы россии, новости
Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах
Россия должна преодолеть последствия внедрения Киевом русофобии - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых". Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи во вторник.
"Там действительно многое нужно сделать. Вместе преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, целенаправленно корежа сознание населения", - сказал президент.
В этой связи он подчеркнул важность развития "Движение первых" в Донбассе и на других освобожденных территориях.
"Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии. Важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации", - сказал глава российского государства.
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