https://crimea.ria.ru/20231205/putin-prizval-razvivat-dvizhenie-pervykh-v-osvobozhdennykh-regionakh-1133331977.html

Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах

Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Путин призвал развивать "Движение Первых" в освобожденных регионах

Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T21:31

2023-12-05T21:31

2023-12-05T20:59

владимир путин (политик)

россия

движение первых

общество

события в донбассе

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия должна преодолеть все последствия многолетней работы киевского режима по внедрению русофобии и исторических фейков в учебные программы новых регионов, в этом поможет "Движение Первых". Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи во вторник.В этой связи он подчеркнул важность развития "Движение первых" в Донбассе и на других освобожденных территориях."Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии. Важно, чтобы люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой, и, конечно, с современным широким пространством для самореализации", - сказал глава российского государства.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьСимволику "Движения первых" создадут в Крыму

россия

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, движение первых, общество, события в донбассе, новые регионы россии, новости