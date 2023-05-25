https://crimea.ria.ru/20230525/dvizhenie-pervykh-v-krymu--ploschadka-dlya-vsestoronnego-razvitiya-detey-1128964813.html

"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей

"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей - РИА Новости Крым, 25.05.2023

"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей

Организация "Движение первых" должна стать площадкой для всестороннего развития молодых активистов России. Об этом в премм-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T19:14

2023-05-25T19:14

2023-05-25T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Организация "Движение первых" должна стать площадкой для всестороннего развития молодых активистов России. Об этом в премм-центре РИА Новости Крым сообщила председатель регионального отделения в Крыму Екатерина Арламенкова.Еще одной важной задачей она назвала сохранения активов таких объединений и организаций как "Большая перемена", "Юнармия", и кадетских классов и участников ученического самоуправления."Выходцы из этих организаций могут выступать наставниками, инициаторами, лидерами мнений для подрастающего поколения. Также благодаря им можно вовлечь в деятельность "Движения первых" ребят, которые пока еще не вовлечены. Мы стремимся открыть двери перед каждый ребенком дотянуться до него и предоставить ему возможности для развития", – пояснила председатель регионального отделения.В рамках "Движение первых" реализуются проекты по 12 направлениям деятельности. При этом право выбора и направление движения остается непосредственно за ребенком. Особенность движения в том, что "здесь не взрослые вместо детей, а взрослые вместе с детьми".За первый год деятельности регионального отделения "Движения Первых" в Крыму его участниками уже стали свыше 20 тысяч ребят. Они представляют более 300 первичных отделений, созданных при учреждениях общего, среднего-профессионального, высшего и дополнительного образования.По задумке, организация должна стать площадкой на которой созданы условия для всестороннего развития молодых активистов. В частности, сейчас готовится целый ряд крупных детских и молодежных фестивалей, форумов и других активностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре СевастополяЛето, дети, отдых: каким будет летний сезон для несовершеннолетних?

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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