https://crimea.ria.ru/20230525/dvizhenie-pervykh-v-krymu--ploschadka-dlya-vsestoronnego-razvitiya-detey-1128964813.html
"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей - РИА Новости Крым, 25.05.2023
"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
Организация "Движение первых" должна стать площадкой для всестороннего развития молодых активистов России. Об этом в премм-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T19:14
2023-05-25T19:14
2023-05-25T19:14
движение первых
риа новости крым
общество
россия
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/19/1128957017_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d7125cb754e4932d4b5976d831e488d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Организация "Движение первых" должна стать площадкой для всестороннего развития молодых активистов России. Об этом в премм-центре РИА Новости Крым сообщила председатель регионального отделения в Крыму Екатерина Арламенкова.Еще одной важной задачей она назвала сохранения активов таких объединений и организаций как "Большая перемена", "Юнармия", и кадетских классов и участников ученического самоуправления."Выходцы из этих организаций могут выступать наставниками, инициаторами, лидерами мнений для подрастающего поколения. Также благодаря им можно вовлечь в деятельность "Движения первых" ребят, которые пока еще не вовлечены. Мы стремимся открыть двери перед каждый ребенком дотянуться до него и предоставить ему возможности для развития", – пояснила председатель регионального отделения.В рамках "Движение первых" реализуются проекты по 12 направлениям деятельности. При этом право выбора и направление движения остается непосредственно за ребенком. Особенность движения в том, что "здесь не взрослые вместо детей, а взрослые вместе с детьми".За первый год деятельности регионального отделения "Движения Первых" в Крыму его участниками уже стали свыше 20 тысяч ребят. Они представляют более 300 первичных отделений, созданных при учреждениях общего, среднего-профессионального, высшего и дополнительного образования.По задумке, организация должна стать площадкой на которой созданы условия для всестороннего развития молодых активистов. В частности, сейчас готовится целый ряд крупных детских и молодежных фестивалей, форумов и других активностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетяхВахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре СевастополяЛето, дети, отдых: каким будет летний сезон для несовершеннолетних?
https://crimea.ria.ru/20230217/dvizhenie-pervykh--krym-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-molodezh-1127050901.html
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/19/1128957017_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_39c0cf69a424e9378dc8276cca53b93b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
движение первых, риа новости крым, общество, россия, новости, крым, новости крыма
"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
"Движение первых": площадка для объединения молодежи и патриотического воспитания
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Организация "Движение первых" должна стать площадкой для всестороннего развития молодых активистов России. Об этом в премм-центре РИА Новости Крым сообщила председатель регионального отделения в Крыму Екатерина Арламенкова.
"Цель движения детей и молодежи "Движение Первых" - объединить усилия всех существующих детских и молодежных организаций, консолидировать передовой педагогический опыт, в том числе в сфере воспитания", – сказала Арламенкова.
Еще одной важной задачей она назвала сохранения активов таких объединений и организаций как "Большая перемена", "Юнармия", и кадетских классов и участников ученического самоуправления.
"Выходцы из этих организаций могут выступать наставниками, инициаторами, лидерами мнений для подрастающего поколения. Также благодаря им можно вовлечь в деятельность "Движения первых" ребят, которые пока еще не вовлечены. Мы стремимся открыть двери перед каждый ребенком дотянуться до него и предоставить ему возможности для развития", – пояснила председатель регионального отделения.
В рамках "Движение первых" реализуются проекты по 12 направлениям деятельности. При этом право выбора и направление движения остается непосредственно за ребенком. Особенность движения в том, что "здесь не взрослые вместо детей, а взрослые вместе с детьми".
"То, каким будет движение, какие будут реализовываться проекты, вектор дальнейшего движения – все это генерируют сами дети", – подчеркнула Арламенкова.
За первый год деятельности регионального отделения "Движения Первых" в Крыму его участниками уже стали свыше 20 тысяч ребят. Они представляют более 300 первичных отделений, созданных при учреждениях общего, среднего-профессионального, высшего и дополнительного образования.
По задумке, организация должна стать площадкой на которой созданы условия для всестороннего развития молодых активистов. В частности, сейчас готовится целый ряд крупных детских и молодежных фестивалей, форумов и других активностей.
Читайте также на РИА Новости Крым: