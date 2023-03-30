https://crimea.ria.ru/20230330/detyam-interesno-artekovtsam-rasskazali-o-pravilakh-uspekha-v-sotssetyakh-1127887266.html
Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях
Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях
В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция. В качестве СМИ в ней принимали участие дети медиасмены Международного... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:04
2023-03-30T19:04
2023-03-30T19:18
новости крыма
мдц "артек"
новости
риа новости крым
медиагруппа "россия сегодня"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция. В качестве СМИ в ней принимали участие дети медиасмены Международного детского центра "Артек". Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.Эта детская смена, впрочем, как и всегда в "Артеке", охватила огромные просторы России: в зале пресс-центра были дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа. Всего более 30 человек. И всех их интересовало, как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.В то же время Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов. Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова, где грань между раскрепощенностью и наглостью, спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции, показали им, в каких условиях и как трудятся журналисты самого большого медиахолдинга страны.
https://crimea.ria.ru/20230330/uchastniki-mediasmeny-arteka-v-gostyakh-u-ria-novosti-krym---fotoreportazh-1127874443.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127887152_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ba27453864d99062d164d6447018f346.jpg
Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей
Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей
2023-03-30T19:04
true
PT1M01S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, мдц "артек", новости, риа новости крым, медиагруппа "россия сегодня", крым
Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях
Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей
19:04 30.03.2023 (обновлено: 19:18 30.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция. В качестве СМИ в ней принимали участие дети медиасмены Международного детского центра "Артек". Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.
Эта детская смена, впрочем, как и всегда в "Артеке", охватила огромные просторы России: в зале пресс-центра были дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа. Всего более 30 человек. И всех их интересовало, как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.
"Соцсети - это только лишь инструмент для выражения мыслей. Если вы сами будете интересными личностями, то не важно, на какой площадке вы будете реализовываться", - сказал Александр Кирьяков, обращаясь к детям "Артека".
В то же время Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.
"За нами стоит не только бренд, но и наши коллеги, сотрудники редакции. И у нас есть корпоративная солидарность - это мощный стимул для ответственности", - сказала она.
Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов. Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова, где грань между раскрепощенностью и наглостью, спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик
.
В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции, показали им, в каких условиях и как трудятся журналисты самого большого медиахолдинга страны.