https://crimea.ria.ru/20230330/detyam-interesno-artekovtsam-rasskazali-o-pravilakh-uspekha-v-sotssetyakh-1127887266.html

Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Детям интересно: артековцам рассказали о правилах успеха в соцсетях

В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция. В качестве СМИ в ней принимали участие дети медиасмены Международного... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T19:04

2023-03-30T19:04

2023-03-30T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция. В качестве СМИ в ней принимали участие дети медиасмены Международного детского центра "Артек". Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.Эта детская смена, впрочем, как и всегда в "Артеке", охватила огромные просторы России: в зале пресс-центра были дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа. Всего более 30 человек. И всех их интересовало, как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.В то же время Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов. Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова, где грань между раскрепощенностью и наглостью, спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции, показали им, в каких условиях и как трудятся журналисты самого большого медиахолдинга страны.

https://crimea.ria.ru/20230330/uchastniki-mediasmeny-arteka-v-gostyakh-u-ria-novosti-krym---fotoreportazh-1127874443.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей Блогер Сандро и сотрудник РИА Новости Крым рассказали артековцам правила успешных соцсетей 2023-03-30T19:04 true PT1M01S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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