https://crimea.ria.ru/20230217/dvizhenie-pervykh--krym-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-molodezh-1127050901.html
"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь
"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь - РИА Новости Крым, 17.02.2023
"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь
Под Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае, однако серия пилотных программ уже стартовала. Первыми с РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:51
2023-02-17T15:51
2023-02-17T17:36
новости крыма
крым
академия творческих индустрий "меганом"
арт-кластер "таврида"
движение первых
общество
анна старкова
максим крылов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Под Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае, однако серия пилотных программ уже стартовала. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых" – более 60 ребят из самых разных регионов, в том числе из Крыма.Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для творческой молодежи. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.Символику "Движения первых" создадут на МеганомеКак рассказал РИА Новости Крым эксперт образовательной программы Максим Крылов, "Движение первых" - самыми первыми приехали на площадку "Меганом" и "выделились по полной программе в соответствии с их направлением, их названием".Крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое."Изначально я была активистом РДШ (Российское движение школьников), дальше нас всех перевели в "Движение первых". Я загорелась именно созданием детского движения и стала очень активно принимать в этом участие" - рассказала РИА Новости Крым участница из Москвы София Шанова.По словам девушки, она – член медиа-редакции, ведущая новостей."У каждого из нас очень много творческих идей. У нас были идеи насчет создания брелоков, ободков – тех предметов, которые сразу будут выделяться. Также шопперов – это те сумки, мы даже сейчас с ними ходим. Мы уверены – то, что мы создадим, всем понравится", - убеждена она.Молодежь - будущее России"Надеемся, что площадка Таврида-Арт будет нашей постоянной, где ребята будут заниматься творческими профессиями. Ведь в детстве очень важны хорошие друзья, объединяющая идея и возможность что-то придумать и реализовывать идеи, собираясь вместе", - прокомментировала заместитель председателя правления РДДМ по коммуникациям Анна Старкова.Она отметила, что современная молодежь очень инициативная.Старкова уточнила, что в каждом из 89 регионов России уже есть отделения движения. Первичных отделений открыто уже около 7 тысяч. В движении налажена работа по 12 направлениям - от истории до науки и технологий."Движение первых" не создавалось с нуля. Мы ориентируемся на то, что уже было в Российской империи, в Советском Союзе и позже. Мы растим людей, которые будут любить свою родину, страну и понимать, что необычного, нового и интересного они хотят сделать для нее", - обозначила Старкова."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости КрымСимволику "Движения первых" создадут в КрымуПервую очередь образовательного центра "Таврида.АРТ" сдадут в этом году
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Эксперт образовательной программы Академии творческих индустрий "Меганом" Максим Крылов
Эксперт образовательной программы Академии творческих индустрий "Меганом" Максим Крылов
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новости крыма, крым, академия творческих индустрий "меганом", арт-кластер "таврида", движение первых, общество, анна старкова, максим крылов
"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь
Академия творческих индустрий "Меганом" принимает "Движение первых"
15:51 17.02.2023 (обновлено: 17:36 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Под Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае, однако серия пилотных программ уже стартовала. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых" – более 60 ребят из самых разных регионов, в том числе из Крыма.
Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для творческой молодежи. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Символику "Движения первых" создадут на Меганоме
Как рассказал РИА Новости Крым
эксперт образовательной программы Максим Крылов, "Движение первых" - самыми первыми приехали на площадку "Меганом" и "выделились по полной программе в соответствии с их направлением, их названием".
"Здесь у нас есть общая повестка – это "Движение вперед". Основываясь на ориентирах – ценностных, моральных, творческих – это движение вперед во всем. В рамках этих ориентиров будет не так уж и сложно создать что-то универсальное для всех", - считает Максим Крылов.
Крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое.
"Изначально я была активистом РДШ (Российское движение школьников), дальше нас всех перевели в "Движение первых". Я загорелась именно созданием детского движения и стала очень активно принимать в этом участие" - рассказала РИА Новости Крым участница из Москвы София Шанова.
По словам девушки, она – член медиа-редакции, ведущая новостей.
"У каждого из нас очень много творческих идей. У нас были идеи насчет создания брелоков, ободков – тех предметов, которые сразу будут выделяться. Также шопперов – это те сумки, мы даже сейчас с ними ходим. Мы уверены – то, что мы создадим, всем понравится", - убеждена она.
Молодежь - будущее России
"Надеемся, что площадка Таврида-Арт будет нашей постоянной, где ребята будут заниматься творческими профессиями. Ведь в детстве очень важны хорошие друзья, объединяющая идея и возможность что-то придумать и реализовывать идеи, собираясь вместе", - прокомментировала заместитель председателя правления РДДМ по коммуникациям Анна Старкова.
Она отметила, что современная молодежь очень инициативная.
"Это ребята, которые готовы на все, готовы придумывать, креативить. Наше движение рассчитано не только на тех, кто настроен быть лидерами. Важно, чтобы здесь каждый ребенок нашел себя и не думал, что сможет быть в "Движении первых" только если он отличник в математике или физике. Мы открыты для всех, кто хочет найти себя и превратить свою безынициативность в инициативность", - отметила она.
Старкова уточнила, что в каждом из 89 регионов России уже есть отделения движения. Первичных отделений открыто уже около 7 тысяч. В движении налажена работа по 12 направлениям - от истории до науки и технологий.
"Движение первых" не создавалось с нуля. Мы ориентируемся на то, что уже было в Российской империи, в Советском Союзе и позже. Мы растим людей, которые будут любить свою родину, страну и понимать, что необычного, нового и интересного они хотят сделать для нее", - обозначила Старкова.
"Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.
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