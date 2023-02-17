https://crimea.ria.ru/20230217/dvizhenie-pervykh--krym-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-molodezh-1127050901.html

"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь

"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь - РИА Новости Крым, 17.02.2023

"Движение первых" : Крым вдохновляет российскую молодежь

Под Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае, однако серия пилотных программ уже стартовала. Первыми с РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T15:51

2023-02-17T15:51

2023-02-17T17:36

новости крыма

крым

академия творческих индустрий "меганом"

арт-кластер "таврида"

движение первых

общество

анна старкова

максим крылов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Под Судаком появилась Академия творческих индустрий "Меганом". Официальное ее открытие состоится в мае, однако серия пилотных программ уже стартовала. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых" – более 60 ребят из самых разных регионов, в том числе из Крыма.Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для творческой молодежи. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.Символику "Движения первых" создадут на МеганомеКак рассказал РИА Новости Крым эксперт образовательной программы Максим Крылов, "Движение первых" - самыми первыми приехали на площадку "Меганом" и "выделились по полной программе в соответствии с их направлением, их названием".Крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое."Изначально я была активистом РДШ (Российское движение школьников), дальше нас всех перевели в "Движение первых". Я загорелась именно созданием детского движения и стала очень активно принимать в этом участие" - рассказала РИА Новости Крым участница из Москвы София Шанова.По словам девушки, она – член медиа-редакции, ведущая новостей."У каждого из нас очень много творческих идей. У нас были идеи насчет создания брелоков, ободков – тех предметов, которые сразу будут выделяться. Также шопперов – это те сумки, мы даже сейчас с ними ходим. Мы уверены – то, что мы создадим, всем понравится", - убеждена она.Молодежь - будущее России"Надеемся, что площадка Таврида-Арт будет нашей постоянной, где ребята будут заниматься творческими профессиями. Ведь в детстве очень важны хорошие друзья, объединяющая идея и возможность что-то придумать и реализовывать идеи, собираясь вместе", - прокомментировала заместитель председателя правления РДДМ по коммуникациям Анна Старкова.Она отметила, что современная молодежь очень инициативная.Старкова уточнила, что в каждом из 89 регионов России уже есть отделения движения. Первичных отделений открыто уже около 7 тысяч. В движении налажена работа по 12 направлениям - от истории до науки и технологий."Движение первых" не создавалось с нуля. Мы ориентируемся на то, что уже было в Российской империи, в Советском Союзе и позже. Мы растим людей, которые будут любить свою родину, страну и понимать, что необычного, нового и интересного они хотят сделать для нее", - обозначила Старкова."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости КрымСимволику "Движения первых" создадут в КрымуПервую очередь образовательного центра "Таврида.АРТ" сдадут в этом году

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Эксперт образовательной программы Академии творческих индустрий "Меганом" Максим Крылов Эксперт образовательной программы Академии творческих индустрий "Меганом" Максим Крылов 2023-02-17T15:51 true PT0M43S

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новости крыма, крым, академия творческих индустрий "меганом", арт-кластер "таврида", движение первых, общество, анна старкова, максим крылов