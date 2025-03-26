Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма
Свои варианты нового гимна Крыма прислали авторы из Москвы, Петербурга и Бурятии
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Бурятии. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый зампредседателя Государственного совета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков.
Ранее сообщалось, что комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста
"Авторов композиций нам не называли, мы их прослушивали под номерами. Нам только известно, что есть местные авторы, есть из Москвы, из Петербурга, есть совместный коллектив Московской области и Бурятии. Это было пока предварительное прослушивание, слушали вариантов 11 гимна, которые были оформлены соответствующим образом", – сказал Цеков.
Отвечая на вопрос, о чем пишут авторы в своих вариантах крымского гимна, глава комиссии ответил: "Крым, горы, море, Россия".
Цеков также добавил, что конкурсная комиссия состоит из 25 членов – музыкантов, поэтов, представителей парламента РК, министерства культуры Крыма.
Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже выполнил свою историческую роль. В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
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