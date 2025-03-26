https://crimea.ria.ru/20250326/avtory-so-vsey-rossii-kto-uchastvuet-v-konkurse-na-novyy-gimn-kryma-1145241697.html

Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма

Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Авторы со всей России: кто участвует в конкурсе на новый гимн Крыма

В конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T20:08

2025-03-26T20:08

2025-03-26T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Бурятии. Об этом РИА Новости Крым рассказал первый зампредседателя Государственного совета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков.Ранее сообщалось, что комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текстаОтвечая на вопрос, о чем пишут авторы в своих вариантах крымского гимна, глава комиссии ответил: "Крым, горы, море, Россия".Цеков также добавил, что конкурсная комиссия состоит из 25 членов – музыкантов, поэтов, представителей парламента РК, министерства культуры Крыма.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже выполнил свою историческую роль. В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей цеков, гимн крыма, общество