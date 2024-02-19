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Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году

Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году

Запад начал подготовку к государственному перевороту на Украине задолго до 2014 года, шансов избежать "майдана" и прихода к власти в стране антироссийских сил... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T15:38

2024-02-19T15:38

2024-02-19T15:38

10 лет госперевороту на украине

михаил шеремет

сергей тарасов

армен мартоян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запад начал подготовку к государственному перевороту на Украине задолго до 2014 года, шансов избежать "майдана" и прихода к власти в стране антироссийских сил практически не было. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет и депутаты крымского парламента Сергей Тарасов и Армен Мартоян.Депутат Госсовета Крыма, председатель Объединенного Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов Сергей Тарасов уверен, что подготовка к перевороту фактически началась сразу после обретения Украиной независимости.Армен Мартоян также уверен в неизбежности прихода к власти на Украине националистов, поскольку за годы украинской независимости Запад подчинил себе страну и контролировал ее политические элиты, экономику, информационно-пропагандистскую сферу. Однако в чем западные аналитики и спецслужбы просчитались, так это в том, какое сопротивление неонацистам окажут жители Крыма и Донбасса. Также англосаксы, по его мнению, недооценили Россию и ее способность к сопротивлениюГоспереворот на УкраинеКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в Киеве стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году – фотоМайдану 10 лет: как это было и к чему привело – ВИДЕОИх кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"

https://crimea.ria.ru/20240215/oruzhie-ne-brat-kak-ukraina-predala-svoikh-zaschitnikov-1134975904.html

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