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Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
Запад начал подготовку к государственному перевороту на Украине задолго до 2014 года, шансов избежать "майдана" и прихода к власти в стране антироссийских сил... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:38
2024-02-19T15:38
2024-02-19T15:38
10 лет госперевороту на украине
михаил шеремет
сергей тарасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запад начал подготовку к государственному перевороту на Украине задолго до 2014 года, шансов избежать "майдана" и прихода к власти в стране антироссийских сил практически не было. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет и депутаты крымского парламента Сергей Тарасов и Армен Мартоян.Депутат Госсовета Крыма, председатель Объединенного Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов Сергей Тарасов уверен, что подготовка к перевороту фактически началась сразу после обретения Украиной независимости.Армен Мартоян также уверен в неизбежности прихода к власти на Украине националистов, поскольку за годы украинской независимости Запад подчинил себе страну и контролировал ее политические элиты, экономику, информационно-пропагандистскую сферу. Однако в чем западные аналитики и спецслужбы просчитались, так это в том, какое сопротивление неонацистам окажут жители Крыма и Донбасса. Также англосаксы, по его мнению, недооценили Россию и ее способность к сопротивлениюГоспереворот на УкраинеКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в Киеве стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.Читайте также на РИА Новости Крым:Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году – фотоМайдану 10 лет: как это было и к чему привело – ВИДЕОИх кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
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михаил шеремет, сергей тарасов, армен мартоян, украина, история, майдан, евромайдан, мнения, крым, государственный совет рк (госсовет), политика, в мире
Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
Шансов избежать госпереворота на Украине практически не было – депутат Госдумы Шеремет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Запад начал подготовку к государственному перевороту на Украине задолго до 2014 года, шансов избежать "майдана" и прихода к власти в стране антироссийских сил практически не было. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет и депутаты крымского парламента Сергей Тарасов и Армен Мартоян.
"Подготовка фактически началась еще в 2004 году, когда по итогам незаконного третьего тура президентских выборов к власти пришел проамериканский политик Виктор Ющенко. На Украине тогда опробовали технологию "цветной революции", была нарушена конституция, США полноценно вмешались во внутреннюю ситуацию в стране и создавали все условия, чтобы в итоге прийти к такому кровавому сценарию. Шансов избежать госпереворота 2014 года практически не было", – считает Шеремет
Депутат Госсовета Крыма, председатель Объединенного Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов Сергей Тарасов уверен, что подготовка к перевороту фактически началась сразу после обретения Украиной независимости.
"США и Британия готовили Украину к такому сценарию задолго до 2014 года. Госпереворот – это только итог той антироссийской политики, которая велась на после развала Советского Союза. Все мы помним националистические партии и их лидеров, которые появились тогда на горизонте, испытывающие радикальную ненависть ко всему русскому. Если бы переворот не произвели в 2014-м, скорее всего, это произошло бы в дальнейшем, но с гораздо худшими последствиями", – сказал Тарасов.
Армен Мартоян также уверен в неизбежности прихода к власти на Украине националистов, поскольку за годы украинской независимости Запад подчинил себе страну и контролировал ее политические элиты, экономику, информационно-пропагандистскую сферу. Однако в чем западные аналитики и спецслужбы просчитались, так это в том, какое сопротивление неонацистам окажут жители Крыма и Донбасса. Также англосаксы, по его мнению, недооценили Россию и ее способность к сопротивлению
Госпереворот на Украине
Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.
Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в Киеве стали более 100 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
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