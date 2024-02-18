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Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах" - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах" - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T09:48
2024-02-18T09:50
10 лет госперевороту на украине
сергей аксенов
крым
память
общество
госпереворот на украине
спецподразделение "беркут"
майдан
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Церемония прощания с погибшими проходила в Симферополе 22 февраля 2014 года. Для многих крымчан этот день стал переломным – они поняли, что прежней Украины уже нет и никогда не будет.Как рассказал РИА Новости Крым экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут Сергей Колбин, отправляясь в Киев, они получили приказ не брать с собой оружие. Это было началом предательства, потому что на майдане перед агрессивной толпой, которая их жгла и убивала, правоохранители оказались безоружными.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуДесять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
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сергей аксенов, крым, память, общество, госпереворот на украине, спецподразделение "беркут", майдан, крымская весна
Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"

Аксенов назвал переломным в судьбе Крыма прощание с погибшими на майдане бойцами "Беркута"

09:48 18.02.2024 (обновлено: 09:50 18.02.2024)
 
© Изображение со страницы Сергея Аксенова на FacebookБойцы "Беркута", крымчане, погибшие на "Майдане"
Бойцы Беркута, крымчане, погибшие на Майдане
© Изображение со страницы Сергея Аксенова на Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы помним. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Бойцы "Беркута" и внутренних войск, погибшие на киевском майдане 18 февраля 2014 года. Их кровь – на совести майданных вождей и трусливой, продажной украинской власти, которая предала людей, честно и мужественно защищавших закон и конституционный порядок".
Церемония прощания с погибшими проходила в Симферополе 22 февраля 2014 года. Для многих крымчан этот день стал переломным – они поняли, что прежней Украины уже нет и никогда не будет.
"Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией. Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг", - написал глава республики Сергей Аксенов.
Как рассказал РИА Новости Крым экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут Сергей Колбин, отправляясь в Киев, они получили приказ не брать с собой оружие. Это было началом предательства, потому что на майдане перед агрессивной толпой, которая их жгла и убивала, правоохранители оказались безоружными.
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10 лет госперевороту на УкраинеСергей АксеновКрымПамятьОбществоГоспереворот на УкраинеСпецподразделение "Беркут"МайданКрымская весна
 
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