Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
Аксенов назвал переломным в судьбе Крыма прощание с погибшими на майдане бойцами "Беркута"
09:48 18.02.2024 (обновлено: 09:50 18.02.2024)
© Изображение со страницы Сергея Аксенова на FacebookБойцы "Беркута", крымчане, погибшие на "Майдане"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы помним. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Бойцы "Беркута" и внутренних войск, погибшие на киевском майдане 18 февраля 2014 года. Их кровь – на совести майданных вождей и трусливой, продажной украинской власти, которая предала людей, честно и мужественно защищавших закон и конституционный порядок".
Церемония прощания с погибшими проходила в Симферополе 22 февраля 2014 года. Для многих крымчан этот день стал переломным – они поняли, что прежней Украины уже нет и никогда не будет.
"Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией. Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг", - написал глава республики Сергей Аксенов.
Как рассказал РИА Новости Крым экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут Сергей Колбин, отправляясь в Киев, они получили приказ не брать с собой оружие. Это было началом предательства, потому что на майдане перед агрессивной толпой, которая их жгла и убивала, правоохранители оказались безоружными.
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