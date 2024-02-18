https://crimea.ria.ru/20240218/ikh-krov--na-rukakh-ukrainskoy-vlasti-aksenov-o-pogibshikh-berkutovtsakh-1135022352.html

Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"

Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах" - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"

Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T09:48

2024-02-18T09:48

2024-02-18T09:50

10 лет госперевороту на украине

сергей аксенов

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общество

госпереворот на украине

спецподразделение "беркут"

майдан

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Смерть погибших на киевском майдане бойцов "Беркута" и военнослужащих внутренних войск – на совести майданных вождей и продажной украинской власти, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Церемония прощания с погибшими проходила в Симферополе 22 февраля 2014 года. Для многих крымчан этот день стал переломным – они поняли, что прежней Украины уже нет и никогда не будет.Как рассказал РИА Новости Крым экс-командир спецподразделения ОМОН "Беркут Сергей Колбин, отправляясь в Киев, они получили приказ не брать с собой оружие. Это было началом предательства, потому что на майдане перед агрессивной толпой, которая их жгла и убивала, правоохранители оказались безоружными.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронтуДесять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаУкраины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, память, общество, госпереворот на украине, спецподразделение "беркут", майдан, крымская весна