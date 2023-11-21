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Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T06:01
2023-11-21T06:01
евромайдан
политика
украина
общество
справка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения. Подробнее о ходе "евромайдана" – в справке РИА Новости Крым.Начало протестов и обострение ситуации21 ноября 2013 года украинский кабмин объявил о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Руководство правительства мотивировало свое решение опасностью евроинтеграции для отечественной экономики и необходимостью развития экономических отношений с Россией и странами СНГ.Вечером того же дня противники этого решения организовали акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Через несколько дней на Европейской площади состоялся митинг. Организаторы назвали его "Народным вече "За европейскую Украину". В нем, по данным МВД, приняли участие около 50 тысяч человек. Протесты возглавили лидеры оппозиции – Юрий Луценко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Олег Тягнибок.На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста с целью добиться от руководства страны подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Протестующие также потребовали отставки премьер-министра Николая Азарова и созыва внеочередной сессии парламента для принятия "евроинтеграционных законов". Если требования не будут выполнены, митингующие заявили, что будут добиваться роспуска Верховной рады и проведения внеочередных выборов.Часть демонстрантов попыталась прорваться к входу в здание кабмина и заблокировали проезд правительственных автомобилей. Агрессивно настроенные демонстранты напали на милиционеров и сломали шлагбаум. Нескольких участников задержали за сопротивление правоохранителям.Европейские и американские чиновники выразили разочарование решением украинских властей и при этом никак не осудили поведение протестующих.Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз давит на Украину в вопросе об ассоциативном членстве ЕС.В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали митингующих на площади Независимости. Во время разгона были задержаны 35 человек, еще столько же обратились за медицинской помощью. На задержанных составили административные протоколы, после чего всех отпустили. Глава МВД Виталий Захарченко извинился за чрезмерное применение силы и временно отстранил от должности начальника столичной милиции.Радикализация протестующихПосле разгона этого акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Активную роль в протестах стали играть радикальные неонацистские организации. В начале декабря протестующие разбили палаточный городок на площади Независимости, возвели баррикады на подъездах к ней и оцепили площадь по периметру. Оппозиционеры также призвали расширить географию протестов на весь правительственный квартал в центре Киева.10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Викторя Нуланд, которые в ходе визита также посетили лагерь протестующих.11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.Силовики в свою очередь свезли в Киев подразделения специального назначения и патрульные соединения, а также личный состав специальных моторизованных воинских частей со всей Украины.В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 &gt;&gt;22 декабря она очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в который вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников мирных акций протеста.Первые жертвы19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Радикалы попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки правоохранителей были госпитализированы.При этом в ряде регионов участники местных "евромайданов" перешли от митингов к захватам зданий областных и районных администраций. На западе Украины эти действия имели успех, тогда как в регионах центральной страны попытки были пресечены правоохранителями.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения."Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту &gt;&gt;24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров. Обязанности главы правительства Украины начал исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов.Неизвестные снайперы и предательство европейцев18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции. В 20:00 19 февраля подразделения "Беркута" и внутренние войска приступили к зачистке площади Независимости.При этом протестующие "евромайдана" захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. 20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно "майдановцы".Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение &gt;&gt;21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Как впоследствии отмечали многие политики, оппозиция оказывала моральное и физическое давление на часть парламентариев. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.В Казахстане использовались майданные технологии – Путин &gt;&gt;Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.Читайте также на РИА Новости КрымОт Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?"Противостояли беспределу": Аксенов о погибших на Майдане беркутовцах
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евромайдан, политика, украина, общество, справка
Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа

Как проходил украинский "евромайдан" и к каким результатам он привел

06:01 21.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, недовольных тем, что правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Мирный протест в очень скором времени перерос в беспорядки в центре Киева, а затем – в вооруженный мятеж со многими жертвами, завершившийся антиконституционным государственным переворотом. Эти события стали причиной войны в Донбассе, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации страны и ее постепенного разрушения. Подробнее о ходе "евромайдана" – в справке РИА Новости Крым.

Начало протестов и обострение ситуации

21 ноября 2013 года украинский кабмин объявил о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Руководство правительства мотивировало свое решение опасностью евроинтеграции для отечественной экономики и необходимостью развития экономических отношений с Россией и странами СНГ.
Вечером того же дня противники этого решения организовали акцию протеста на площади Независимости в Киеве. Через несколько дней на Европейской площади состоялся митинг. Организаторы назвали его "Народным вече "За европейскую Украину". В нем, по данным МВД, приняли участие около 50 тысяч человек. Протесты возглавили лидеры оппозиции – Юрий Луценко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Олег Тягнибок.
На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста с целью добиться от руководства страны подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Протестующие также потребовали отставки премьер-министра Николая Азарова и созыва внеочередной сессии парламента для принятия "евроинтеграционных законов". Если требования не будут выполнены, митингующие заявили, что будут добиваться роспуска Верховной рады и проведения внеочередных выборов.
Часть демонстрантов попыталась прорваться к входу в здание кабмина и заблокировали проезд правительственных автомобилей. Агрессивно настроенные демонстранты напали на милиционеров и сломали шлагбаум. Нескольких участников задержали за сопротивление правоохранителям.
Европейские и американские чиновники выразили разочарование решением украинских властей и при этом никак не осудили поведение протестующих.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз давит на Украину в вопросе об ассоциативном членстве ЕС.
В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали митингующих на площади Независимости. Во время разгона были задержаны 35 человек, еще столько же обратились за медицинской помощью. На задержанных составили административные протоколы, после чего всех отпустили. Глава МВД Виталий Захарченко извинился за чрезмерное применение силы и временно отстранил от должности начальника столичной милиции.

Радикализация протестующих

После разгона этого акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Активную роль в протестах стали играть радикальные неонацистские организации. В начале декабря протестующие разбили палаточный городок на площади Независимости, возвели баррикады на подъездах к ней и оцепили площадь по периметру. Оппозиционеры также призвали расширить географию протестов на весь правительственный квартал в центре Киева.
10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Викторя Нуланд, которые в ходе визита также посетили лагерь протестующих.
11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.
При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.
Силовики в свою очередь свезли в Киев подразделения специального назначения и патрульные соединения, а также личный состав специальных моторизованных воинских частей со всей Украины.
В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 >>
22 декабря она очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в который вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.
23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников мирных акций протеста.

Первые жертвы

19 января в центре Киева очередное народное вече оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Радикалы попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки правоохранителей были госпитализированы.
При этом в ряде регионов участники местных "евромайданов" перешли от митингов к захватам зданий областных и районных администраций. На западе Украины эти действия имели успех, тогда как в регионах центральной страны попытки были пресечены правоохранителями.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту >>
24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.
28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров. Обязанности главы правительства Украины начал исполнять первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Неизвестные снайперы и предательство европейцев

18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции. В 20:00 19 февраля подразделения "Беркута" и внутренние войска приступили к зачистке площади Независимости.
При этом протестующие "евромайдана" захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио.
20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно "майдановцы".
Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение >>
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Как впоследствии отмечали многие политики, оппозиция оказывала моральное и физическое давление на часть парламентариев. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.
В Казахстане использовались майданные технологии – Путин >>
Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.
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