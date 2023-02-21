https://crimea.ria.ru/20230221/v-krymu-voennyy-nazval-svo-posledstviem-maydana-2014-1127135713.html

В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014

В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 - РИА Новости Крым, 21.02.2023

В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014

Госпереворот на Украине в 2014 году, воссоединение Крыма с Россией, бойня на Донбассе и СВО — звенья одной цепи. И если бы в дни Майдана на посту президента... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T20:59

2023-02-21T20:59

2023-02-21T20:59

вадим иловченко

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владимир путин (политик)

евромайдан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Госпереворот на Украине в 2014 году, воссоединение Крыма с Россией, бойня на Донбассе и СВО — звенья одной цепи. И если бы в дни Майдана на посту президента Украины был волевой человек, многих трагических последствий удалось бы избежать. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, командир отряда специального назначения "Крым" (2014 г.) Вадим Иловченко.СВО как ответ на последствия Майдана По его словам, то, что сегодня происходит в Донбассе - это итоги и результаты событий, которые разворачивались на киевском майдане в 2014 году."Последствия Майдана 2014 года мы наблюдаем сегодня на линии боевых соприкосновений на прилегающих территориях", - сказал он.18 февраля 2014 года на главной площади Киева после нескольких месяцев противостояния сторонников евроинтеграции начались массовые погромы и провокации. Пострадали почти 300 правоохранителей, семеро погибли, в том числе - трое крымчан.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, бойцы "Беркута" встали на пути у "бесноватой майданной толпы" , исполнили свой долг – служебный и человеческий."Мы всегда будем помнить имена наших земляков: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Вечная им память!", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Политик напомнил, что правоохранители до последнего стояли на страже закона и порядка, предписанного конституцией. Тогда как представители украинской политической элиты, имя возможность "предотвратить надвигающуюся катастрофу", не сделали этого.Крыму готовили кровавый сценарий"На мой взгляд, в 2014 году для Крыма готовили более кровавый сценарий, он был замешан на межнациональном столкновении", - считает Иловченко.По его словам, война могла начаться из-за "накачки в Крыму радикально настроенных иноверцев", население региона "постоянно сталкивали лбами, создавая искусственные ситуации".После госпереворота в Киеве на полуострове начало формироваться народное ополчение. Перед ним весной 2014 года стояла задача не допустить провокаций и терактов. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, который в 2014 году командовал ополчением, украинские националисты пытались провозить на полуостров оружие, боеприпасы и коктейли Молотова.Также крымские ополченцы встречали отправленный из Киева так называемый "поезд дружбы" с украинскими вооруженными радикалами. Но состав прибыл на полуостров без пассажиров, Шеремет предположил, что где-то на границе националисты "повыпрыгивали", не рискнув встретиться с крымчанами, которые готовы были отстаивать свою землю.Во вторник, 21 февраля, в обращении к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что для Киева следующей целью после Донбасса в 2022 году стали бы Крым и Севастополь, поэтому Россия встала на защиту своих граждан и своих территорий, объявив специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости КрымОт Майдана до распада: почему европейцы не приняли Украину в свою семью?Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов"Противостояли беспределу": Аксенов о погибших на Майдане беркутовцах

https://crimea.ria.ru/20220221/poroshenko-i-natsionalisty-gotovyat-novyy-maydan-na-ukraine--razvedka-lnr-1122446118.html

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Командир батальона "Таврида" рассказал о последствиях госпереворота в Киеве в 2014 году Командир батальона "Таврида" Вадим Иловченко рассказал о последствиях госпереворота в Киеве в 2014 году 2023-02-21T20:59 true PT0M54S

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

вадим иловченко, крым, крымская весна, украина, сергей аксенов, владимир путин (политик), евромайдан