https://crimea.ria.ru/20221121/somalizatsiya-i-raspad-s-chem-podoshla-ukraina-k-devyatoy-godovschine-maydanov-1125475503.html

Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов

Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов

Государственный переворот 2014 года и "оранжевый майдан" 2004 года, годовщину которых отмечают сегодня на Украине, привели к "сомализации" страны и создали... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T14:12

2022-11-21T14:12

2022-11-21T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Государственный переворот 2014 года и "оранжевый майдан" 2004 года, годовщину которых отмечают сегодня на Украине, привели к "сомализации" страны и создали предпосылки для распада государства, который с высокой долей вероятности произойдет в будущем. В то же время переворот 2014 года способствовал возвращению Крыма в состав России. Такие оценки высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.От многовекторности до неонацизмаГлавная характерная особенность обоих "революций" состоит в том, что обе они были организованы при непосредственном участии США, констатирует доцент Крымского федерального университета, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. По словам эксперта, разработанный для Украины сценарий предполагал обязательную причину для массовых протестов – борьба с коррупционной властью. На Украине такую борьбу возглавляют такие же коррупционеры, только из другого бизнес-клана. Так было на первом майдане и повторилось на втором.По ее мнению, сама Украина не представляет для США и их сателлитов никакого интереса кроме как исполнения роли антироссийского плацдарма, поэтому и была объявлена "война до последнего украинца".Политолог Денис Батурин отметил, что так называемая "революция достоинства" – госпереворот 2014 года – стала одной из точек бифуркации, когда события все еще могли развиваться разными путями. Элитный кризис на Украине на тот момент созрел уже давно, и многие активные персонажи, которые поддерживали "Евромайдан", хотели решить, прежде всего, вопрос о власти, но внешние силы решали более глобальный вопрос превращения Украины в антироссийски проект в острой форме вооруженного противостояния и милитаризации страны, констатирует эксперт. Поэтому основной итог этого переворота состоит в том, что в его результате Украина стала однозначно антироссийской территорией."Не имея возможности и желания принять Украину в НАТО и ЕС, Запад решил превратить ее просто в приграничье, выполняющее его волю в отношении России. Быстро эту ситуацию можно было решить только радикализацией общества и политического процесса. Радикализация произошла на основе идей национализма, которые были внедрены в социальную сферу, образование, культуру и, безусловно, стали одной из основ формирования незаконных военных формирований", - отметил Батурин.При этом украинская элита, по оценке аналитика, прошла эволюционный путь от попыток построения собственного государства с неясными идеологическими установками и многовекторной внешней политикой к полной несамостоятельности в своих решениях, касающихся как внутренней, так и внешней политики.Крым вернулся бы в любом случаеОдним из последствий обоих государственных переворотов на Украине стала дезинтеграция страны. "Евромайдан" 2013-2014 годов открыл для Крыма возможность воссоединиться с исторической Родиной – Россией. По мнению Натальи Киселевой, возвращение полуострова в РФ стало не столько "заслугой" организаторов госпереворота, сколько изменением государственной политики самой России."Крым на протяжении всей постсоветской истории, а точнее даже раньше – с организации референдума 20 января 1991 года – стремился вернуться в состав России. Но постсоветская власть в РФ была антироссийской, поэтому возвращение заняло долгие почти 23 года. Если рассматривать второй украинский переворот в этом ключе, то он действительно поспособствовал долгожданному возвращению Крыма на Родину. Но Крым в любом случае вернулся бы в Россию рано или поздно. Возвращение полуострова было заведомо обусловлено и связано с изменением вектора внешней политики РФ – с прозападного на пророссийский", - считает эксперт.Денис Батурин отметил, что резкий всплеск национализма на грани нацизма на Украине в ходе реализации госпереворота 2014 года четко показал, что Крыму, всегда относившему себя к русскому миру, грозит серьезнейшее не только культурное и политическое переформатирование, но и жесткое ущемление прав и свобод крымчан.Почему в Белоруссии Майдан не победит– мнение эксперта >>Энергокризис и "ползучая реинтеграция"Отделение не только Крыма, но и Донбасса, Херсонской и Запорожской области стали прямым следствием украинских "майданов". Именно антироссийская сущность "цветных революций", ставшая основой государственной политики Украины, изначально была самоубийственной и в конечном итоге приведет страну к окончательному краху, убеждена Киселева."Украинские майданы привели к сомализации страны. Во-первых, она вошла в группу стран с высокой периодичностью переворотов, а этим отличаются африканские государства. Во-вторых, она, как и Сомали, превратилась в failed state – несостоявшееся или "провалившееся" государство. Все признаки налицо: отсутствие контроля над частью территории, политическая значимость разных структур, в том числе негосударственных, применяющих силу, регулярные случаи самосуда, глубокий экономический кризис, репрессии против политической оппозиции, массовые нарушения прав человека, в том числе главного – права на жизнь", – пояснила эксперт.Денис Батурин также прогнозирует как минимум дальнейшую дезинтеграцию Украины, если политика ее руководства не изменится. И "кивать" в сторону России здесь не стоит, считает политолог. Он напомнил, что на ряд регионов Украины, иногда явно, иногда полунамеками, претендуют Венгрия и Польша. Также нельзя исключать, что часть территории, в частности, Одесская область, интересна Молдавии, для которой это выход к морю.В этих условиях Украина, по его мнению, будет выпрашивать помощь в том числе и у соседей, что откроет им путь к "ползучей реинтеграции" ближайших к ним украинских регионов."Это один из вариантов взятия под политический и административный, возможно, даже под военный и экономический контроль эти украинские территории. И это не единственный сценарий, который ждет эту страну, если руководство будет реализовывать ту же политику, которая проводится сегодня под давлением Запада", - подытожил Батурин.В Казахстане использовались майданные технологии – Путин >>

https://crimea.ria.ru/20191106/Na-Ukraine-rassleduyut-poteryu-materialov-po-ubiystvam-na-maydane-1117591870.html

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политика, украина, общество, наталья киселева, форго