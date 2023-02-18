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До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута" - РИА Новости Крым, 18.02.2023
До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
Глава Крыма Сергей Аксенов отдал дань памяти бойцам "Беркута" и внутренних войск, которые девять лет назад - 18 февраля 2014 года - погибли на киевском майдане... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T10:07
2023-02-18T10:07
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отдал дань памяти бойцам "Беркута" и внутренних войск, которые девять лет назад - 18 февраля 2014 года - погибли на киевском майдане во время митинга за Евроинтеграцию.Бойцы "Беркута" встали на пути у "бесноватой майданной толпы" и до конца выполнили свой долг – служебный и человеческий, подчеркнул он.Глава региона напомнил, что правоохранители до последнего защищали закон и конституционный порядок. В отличие от представителей украинской власти, которые "могли предотвратить надвигающуюся катастрофу", но не сделали этого. "Сегодня она превратилась в чудовище, с которым сражаются наши воины в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что нацистский монстр будет уничтожен. Это наш общий долг перед предками и потомками, перед всеми, кто погиб в борьбе с нацизмом", - заявил глава республики.18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве рассказали о расследовании убийства бойца "Беркута" из Крыма"Противостояли беспределу": Аксенов о погибших на Майдане беркутовцах"Майдановцы путали нас с российским спецназом "Витязь" и истерили"
https://crimea.ria.ru/20210505/Podozrevaemyy-v-ubiystve-silovikov-na-Evromaydane-zaderzhan-v-Ispanii-1119549441.html
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крым, сергей аксенов, украина, происшествия, новости, новости крыма
До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"

Аксенов: бойцы "Беркута" до конца выполнили свой долг – служебный и человеческий

10:07 18.02.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отдал дань памяти бойцам "Беркута" и внутренних войск, которые девять лет назад - 18 февраля 2014 года - погибли на киевском майдане во время митинга за Евроинтеграцию.
Бойцы "Беркута" встали на пути у "бесноватой майданной толпы" и до конца выполнили свой долг – служебный и человеческий, подчеркнул он.
"Мы всегда будем помнить имена наших земляков: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Вечная им память!", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава региона напомнил, что правоохранители до последнего защищали закон и конституционный порядок. В отличие от представителей украинской власти, которые "могли предотвратить надвигающуюся катастрофу", но не сделали этого.
Майдан в Киеве. Площадь Независимости, февраль 2014 года. - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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"Сегодня она превратилась в чудовище, с которым сражаются наши воины в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что нацистский монстр будет уничтожен. Это наш общий долг перед предками и потомками, перед всеми, кто погиб в борьбе с нацизмом", - заявил глава республики.
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине скорой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких детей. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасение. У него в Евпатории осталась жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних сыновей. Президиум крымского парламента посмертно наградил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко орденом "За верность долгу". В Евпатории бойцу "Беркута" также установлен памятник.
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