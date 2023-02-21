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Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
Следующей целью после Донбасса в 2022 году стали бы Крым и Севастополь, поэтому Россия встала на защиту своих граждан и своих территорий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:32
2023-02-21T12:32
2023-02-21T12:44
владимир путин (политик)
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безопасность республики крым и севастополя
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Следующей целью после Донбасса в 2022 году стали бы Крым и Севастополь, поэтому Россия встала на защиту своих граждан и своих территорий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что сейчас об этом "в Киеве говорят в открытую".Путин отметил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают, нанося на технику свастику и используя нацистские названия. Однако Россию победить на поле боя невозможно, подчеркнул глава российского государства.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеЕжегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. ТрансляцияВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html
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владимир путин (политик), россия, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, сво, послание федеральному собранию
Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
Путин: следующей целью после Донбасса стали бы Крым и Севастополь
12:32 21.02.2023 (обновлено: 12:44 21.02.2023)