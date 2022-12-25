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Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, уверен президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T13:15
2022-12-25T13:15
2022-12-25T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, уверен президент Владимир Путин. В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" российский лидер также пояснил, почему не считает, что Москва в вопросе конфликта на Украине подходит к опасной черте."Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил Путин.По словам президента, Россия всегда стремится решать спорные вопросы мирными средствами, но была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержать выбор крымчан быть вместе с Россией.Он также пояснил, что не удивляется поведению россиян после начала спецоперации."Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал, что будет с Крымом в случае вступления Украины в НАТОСпецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России – ПутинПутин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования
https://crimea.ria.ru/20221215/my-uzhe-proshli-etot-put-s-krymom-putin-o-buduschem-novykh-regionov-rossii-1125913792.html
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владимир путин (политик), россия, политика, крым, сво, украина, общество, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
Путин о ситуации на Украине: мы должны были поддержать выбор крымчан, все началось с этого
13:15 25.12.2022 (обновлено: 13:18 25.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, уверен президент Владимир Путин.
В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" российский лидер также пояснил, почему не считает, что Москва в вопросе конфликта на Украине подходит к опасной черте.
"Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил Путин.
По словам президента, Россия всегда стремится решать спорные вопросы мирными средствами, но была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержать выбор крымчан быть вместе с Россией.
"Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!" - отметил президент.
Он также пояснил, что не удивляется поведению россиян после начала спецоперации.
"Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - сказал Путин.
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