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Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине

Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине

У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, уверен президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T13:15

2022-12-25T13:15

2022-12-25T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, уверен президент Владимир Путин. В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" российский лидер также пояснил, почему не считает, что Москва в вопросе конфликта на Украине подходит к опасной черте."Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил Путин.По словам президента, Россия всегда стремится решать спорные вопросы мирными средствами, но была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержать выбор крымчан быть вместе с Россией.Он также пояснил, что не удивляется поведению россиян после начала спецоперации."Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз", - сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал, что будет с Крымом в случае вступления Украины в НАТОСпецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России – ПутинПутин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования

https://crimea.ria.ru/20221215/my-uzhe-proshli-etot-put-s-krymom-putin-o-buduschem-novykh-regionov-rossii-1125913792.html

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владимир путин (политик), россия, политика, крым, сво, украина, общество, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность