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Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования
Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования
В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T15:09
2022-10-19T15:18
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Высшие должностные лица приграничных регионов реализуют также следующие меры: усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны военных, важных гособъектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; введение особого режима работы на объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и других; временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; введение контроля за работой важных объектов.Во всех остальных регионах, кроме центра и юга России, вводится режим "базовой готовности".Ранее в среду президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине
Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования

Путин ввел в Крыму, Севастополе и приграничных регионах средний уровень реагирования

15:09 19.10.2022 (обновлено: 15:18 19.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В соответствии с документом, "средний уровень" вводится на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. В его рамках главы субъектов осуществляют ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Высшие должностные лица приграничных регионов реализуют также следующие меры: усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны военных, важных гособъектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; введение особого режима работы на объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и других; временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; введение контроля за работой важных объектов.
Во всех остальных регионах, кроме центра и юга России, вводится режим "базовой готовности".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:52
Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.
КрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяВладимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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