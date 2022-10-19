https://crimea.ria.ru/20221019/putin-vvel-v-krymu-i-prigranichnykh-regionakh-sredniy-uroven-reagirovaniya-1124979638.html

Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования

Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования

В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T15:09

2022-10-19T15:09

2022-10-19T15:18

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севастополь

безопасность республики крым и севастополя

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Высшие должностные лица приграничных регионов реализуют также следующие меры: усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны военных, важных гособъектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; введение особого режима работы на объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и других; временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; введение контроля за работой важных объектов.Во всех остальных регионах, кроме центра и юга России, вводится режим "базовой готовности".Ранее в среду президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.

https://crimea.ria.ru/20221019/gubernatory-poluchat-dopolnitelnye-polnomochiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-1124978984.html

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