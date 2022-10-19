https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:48

2022-10-19T14:48

2022-10-19T14:53

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.Путин проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для ее обеспечения.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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