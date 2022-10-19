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Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:48
2022-10-19T14:53
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.Путин проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для ее обеспечения.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, военное положение на украине
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Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

Путин сообщил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР

14:48 19.10.2022 (обновлено: 14:53 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - сказал президент на совещании с членами Совета Безопасности России.
Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.
Путин проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для ее обеспечения.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
 
Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Владимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеВоенное положение на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
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