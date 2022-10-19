https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:48
2022-10-19T14:48
2022-10-19T14:53
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.Путин проинформировал, что в указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для ее обеспечения.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, военное положение на украине
Материал дополняется
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Путин сообщил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
14:48 19.10.2022 (обновлено: 14:53 19.10.2022)