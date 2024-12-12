https://crimea.ria.ru/20241212/shtrafy-za-narusheniya-pdd-chto-izmenitsya-s-yanvarya-1142580221.html

Как изменятся штрафы за нарушения ПДД с января

Как изменятся штрафы за нарушения ПДД с января - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Как изменятся штрафы за нарушения ПДД с января

Законопроект об усилении ответственности за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД) принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T16:17

2024-12-12T16:17

2024-12-12T16:32

штрафы

пдд (правила дорожного движения)

государственная дума рф

закон и право

россия

общество

дороги крыма

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Законопроект об усилении ответственности за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД) принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Текст документа размещен на сайте думской электронной базы.Новые штрафы за нарушение ПДД вступят в силу с 1 января 2025 года.Штраф за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырастет до 45 тысяч рублей.Увеличится и штраф за превышение скорости: от 20 до 40 км/ч - придется заплатить до 750 рублей, более 80 км/ч – до 7,5 тысяч рублей.Аналогичный штраф – до 7,5 тысячи рублей предусмотрен и за выезд на полосу встречного движения. Если выезд на встречную полосу совершен при объезде препятствия, то за это предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей.За несоблюдение требований знаков или разметки придется заплатить до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств предусмотрена ответственность в виде штрафа до 2250 рублей, а за движение по "выделенке" - 2250 рублей (в Москве и Петербурге — до 4,5 тыс. рублей).Штраф за проезд на красный или на запрещающий жест регулировщика - до 1,5 тыс. рублей.Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, предусматривает ответственность в виде штрафа от 3750 до 7500 рублей.При этом в документе отражено, что скидка на оплату штрафа за некоторые виды нарушений ПДД составит 25 процентов, если оплатить его в течение 30 дней со дня вынесения постановления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГДГосдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах

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штрафы, пдд (правила дорожного движения), государственная дума рф, закон и право, россия, общество, дороги крыма, автомобиль