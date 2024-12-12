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Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг в День Конституции РФ вручил высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Церемония состоялась в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T16:55
2024-12-12T16:55
2024-12-12T16:55
владимир путин (политик)
александра пахмутова
евгений поддубный
награды
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг в День Конституции РФ вручил высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.В частности, глава государства вручил Золотую звезду Героя России военкору Евгению Поддубному – впервые в истории современной отечественной журналистики.Также президент вручил медали Героя Труда композитору, народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, депутатам Госдумы Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину, руководителю Ростовского вертолетного производственного комплекса Петру Мотренко.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены депутат Госдумы Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Композитор Игорь Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а народный артист России, бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Путин также наградил певца Николая Баскова орденом Почета. Актриса Наталья Голубенцева, известная многолетним исполнением роли зайца Степашки в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", удостоена звания народной артистки России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), александра пахмутова, евгений поддубный, награды, россия, общество
Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
Путин в Кремле вручил высшие госнаграды Александре Пахмутовой и Евгению Поддубному
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг в День Конституции РФ вручил высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.
Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
В частности, глава государства вручил Золотую звезду Героя России военкору Евгению Поддубному – впервые в истории современной отечественной журналистики.
"Он не раз бывал в эпицентре "горячих точек" – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
Также президент вручил медали Героя Труда композитору, народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, депутатам Госдумы Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину, руководителю Ростовского вертолетного производственного комплекса Петру Мотренко.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены депутат Госдумы Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Композитор Игорь Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а народный артист России, бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Путин также наградил певца Николая Баскова орденом Почета. Актриса Наталья Голубенцева, известная многолетним исполнением роли зайца Степашки в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", удостоена звания народной артистки России.
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