https://crimea.ria.ru/20241212/putin-vruchil-vysshie-gosudarstvennye-nagrady-vydayuschimsya-rossiyanam-1142583548.html

Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам

Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг в День Конституции РФ вручил высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Церемония состоялась в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T16:55

2024-12-12T16:55

2024-12-12T16:55

владимир путин (политик)

александра пахмутова

евгений поддубный

награды

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг в День Конституции РФ вручил высшие государственные награды выдающимся гражданам страны. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.В частности, глава государства вручил Золотую звезду Героя России военкору Евгению Поддубному – впервые в истории современной отечественной журналистики.Также президент вручил медали Героя Труда композитору, народной артистке СССР и РСФСР Александре Пахмутовой, депутатам Госдумы Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину, руководителю Ростовского вертолетного производственного комплекса Петру Мотренко.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены депутат Госдумы Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Композитор Игорь Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а народный артист России, бывший солист Большого театра Николай Цискаридзе – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Путин также наградил певца Николая Баскова орденом Почета. Актриса Наталья Голубенцева, известная многолетним исполнением роли зайца Степашки в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", удостоена звания народной артистки России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), александра пахмутова, евгений поддубный, награды, россия, общество