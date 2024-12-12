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Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет

Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет

Парковая зона, свежий воздух и добрые сердца сотрудников – одни из главных составляющих лечения и адаптации пациентов психиатрической больницы №5 в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T17:10

2024-12-12T17:10

2024-12-12T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Парковая зона, свежий воздух и добрые сердца сотрудников – одни из главных составляющих лечения и адаптации пациентов психиатрической больницы №5 в Симферопольском районе. В этом году клиническая больница в Строгановке отмечает полувековой юбилей. О работе медучреждения рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым главный врач больницы Александр Солдатенко.Однако все же есть в больнице то, что отличает ее от других, делится главврач. Клиническая психиатрическая больница в Строгановке – единственная в Крыму, где есть детский круглосуточный стационар. Здесь развернуто более 90 коек для маленьких пациентов.Кроме того, по словам главврача, в больнице есть отделение по оказанию психотерапевтической помощи.Четыре корпуса, 11 отделений, соединенных между собой длинными коридорами, которые возвышаются над многовековыми хвойными деревьями. Десять с половиной гектаров парковой зоны, минимум шума и максимум свежего воздуха – эти оставляющие играют немалую роль в лечении пациентов, отмечают сотрудники больницы.Во всех отделениях обследуются и лечатся пациенты с различными расстройствами психики и поведения. Всего в больнице развернуты более 500 коек. Ежегодно в стационаре оказывают помощь четырем тысячам пациентов из всех регионов Крыма.В отдельном корпусе располагается библиотека и арт-центр, где пациенты занимаются творчеством, рисуют, пишут картины. С помощью творчества пациенты учатся справляться с душевными недугами – здесь проходит терапия психических и поведенческих расстройств у детей, подростков и взрослых, коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств, а также расстройств личности.В пятидесятый день рождения больницы прошло чествование ее сотрудников. В торжественной обстановке медработникам вручили почетные грамоты и благодарности за многолетний труд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получитьМедицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 летАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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