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Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
Парковая зона, свежий воздух и добрые сердца сотрудников – одни из главных составляющих лечения и адаптации пациентов психиатрической больницы №5 в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T17:10
2024-12-12T17:10
2024-12-12T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Парковая зона, свежий воздух и добрые сердца сотрудников – одни из главных составляющих лечения и адаптации пациентов психиатрической больницы №5 в Симферопольском районе. В этом году клиническая больница в Строгановке отмечает полувековой юбилей. О работе медучреждения рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым главный врач больницы Александр Солдатенко.Однако все же есть в больнице то, что отличает ее от других, делится главврач. Клиническая психиатрическая больница в Строгановке – единственная в Крыму, где есть детский круглосуточный стационар. Здесь развернуто более 90 коек для маленьких пациентов.Кроме того, по словам главврача, в больнице есть отделение по оказанию психотерапевтической помощи.Четыре корпуса, 11 отделений, соединенных между собой длинными коридорами, которые возвышаются над многовековыми хвойными деревьями. Десять с половиной гектаров парковой зоны, минимум шума и максимум свежего воздуха – эти оставляющие играют немалую роль в лечении пациентов, отмечают сотрудники больницы.Во всех отделениях обследуются и лечатся пациенты с различными расстройствами психики и поведения. Всего в больнице развернуты более 500 коек. Ежегодно в стационаре оказывают помощь четырем тысячам пациентов из всех регионов Крыма.В отдельном корпусе располагается библиотека и арт-центр, где пациенты занимаются творчеством, рисуют, пишут картины. С помощью творчества пациенты учатся справляться с душевными недугами – здесь проходит терапия психических и поведенческих расстройств у детей, подростков и взрослых, коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств, а также расстройств личности.В пятидесятый день рождения больницы прошло чествование ее сотрудников. В торжественной обстановке медработникам вручили почетные грамоты и благодарности за многолетний труд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получитьМедицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 летАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму
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Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
Клинической психиатрической больнице в Симферопольском районе исполнилось 50 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым
. Парковая зона, свежий воздух и добрые сердца сотрудников – одни из главных составляющих лечения и адаптации пациентов психиатрической больницы №5 в Симферопольском районе. В этом году клиническая больница в Строгановке отмечает полувековой юбилей. О работе медучреждения рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым
главный врач больницы Александр Солдатенко.
"Самые главные технологии – это наши люди. Это всегда знания и тепло человеческих рук и сердец. Это основной наш и багаж, и потенциал. Независимо от того, чем мы занимаемся – от сантехника до главного врача – мы все единая команда, работаем на единый результат – здоровье наших пациентов", - отметил Солдатенко.
Однако все же есть в больнице то, что отличает ее от других, делится главврач. Клиническая психиатрическая больница в Строгановке – единственная в Крыму, где есть детский круглосуточный стационар. Здесь развернуто более 90 коек для маленьких пациентов.
"Это работа с детьми с расстройствами аутистического спектра. У нас детское отделение, где находятся дети от трех лет, имеются в отделении палаты для совместного пребывания родителей с детьми. Поэтому здесь самые передовые технологии по диагностике, по оказанию профильной помощи, а также по реадаптации и родителей, и детей в обществе", - пояснил Солдатенко.
Кроме того, по словам главврача, в больнице есть отделение по оказанию психотерапевтической помощи.
Четыре корпуса, 11 отделений, соединенных между собой длинными коридорами, которые возвышаются над многовековыми хвойными деревьями. Десять с половиной гектаров парковой зоны, минимум шума и максимум свежего воздуха – эти оставляющие играют немалую роль в лечении пациентов, отмечают сотрудники больницы.
Во всех отделениях обследуются и лечатся пациенты с различными расстройствами психики и поведения. Всего в больнице развернуты более 500 коек. Ежегодно в стационаре оказывают помощь четырем тысячам пациентов из всех регионов Крыма.
В отдельном корпусе располагается библиотека и арт-центр, где пациенты занимаются творчеством, рисуют, пишут картины. С помощью творчества пациенты учатся справляться с душевными недугами – здесь проходит терапия психических и поведенческих расстройств у детей, подростков и взрослых, коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств, а также расстройств личности.
В пятидесятый день рождения больницы прошло чествование ее сотрудников. В торжественной обстановке медработникам вручили почетные грамоты и благодарности за многолетний труд.
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