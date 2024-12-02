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Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить
Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить
В медицинских учреждениях Крыма организованы медико-психологические кабинеты консультирования для реабилитации участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T21:16
2024-12-02T21:16
новости крыма
антон лясковский
крым
герои сво
ветераны сво
здоровье
елена лось
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях Крыма организованы медико-психологические кабинеты консультирования для реабилитации участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.По его словам, каждому участнику спецоперации с инвалидностью оказывается помощь в госпитализации, при выдаче направлений и справок, в проведении диспансеризации, а также в части получения психологической помощи.Он отметил, что минздрав старается оказывать помощь в направлении на реабилитацию, понимая, что в этом случае нужен индивидуальный подход к каждому пациенту."Пока рано говорить о каком-то определенном потоке пациентов, но мы уже готовы их принимать", – отметил замминистра.По его словам, в Крыму определены несколько базовых учреждений для оказания реабилитации неврологической или соматической патологии. Например, республиканская больница имени Семашко в Симферополе.Кроме того, в случае если пациент маломобилен, специалисты могут приехать к нему домой, добавил замминистра.Главную роль в реабилитации военнослужащих играет поддержка семьи, добавила заместитель министра труда и социальной защиты республики Крым Елена Лось. Замминистра уточнила, что все инвалиды первой группы направляются на санаторно-курортное лечение исключительно с сопровождением."С 2025 года субъект за счет регионального бюджета будет проводить оздоровление реабилитацию не только для инвалидов, но и для членов семей погибших, на базе нашего крымского комплекса", – добавил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Он уточнил, что там гражданам будет оказываться как психологическая поддержка, так и физиотерапевтическое лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в КрымуКрым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
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новости крыма, антон лясковский, крым, герои сво, ветераны сво, здоровье, елена лось
Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить

Участники СВО в Крыму могут получать психологическую помощь в больницах

21:16 02.12.2024
 
© Правительство РоссииТехнические средства реабилитации
Технические средства реабилитации
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях Крыма организованы медико-психологические кабинеты консультирования для реабилитации участников СВО. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.
По его словам, каждому участнику спецоперации с инвалидностью оказывается помощь в госпитализации, при выдаче направлений и справок, в проведении диспансеризации, а также в части получения психологической помощи.

"По всей стране вводится новый порядок по психиатрии, организованы различные медико-психологические кабинеты консультирования, открыты отделения во всех регионах республики Крым, где точно также можно получить данный вид помощи, потому что после таких событий это бывает в первую очередь необходимо", – сказал Лясковский.

Он отметил, что минздрав старается оказывать помощь в направлении на реабилитацию, понимая, что в этом случае нужен индивидуальный подход к каждому пациенту.
"Пока рано говорить о каком-то определенном потоке пациентов, но мы уже готовы их принимать", – отметил замминистра.
По его словам, в Крыму определены несколько базовых учреждений для оказания реабилитации неврологической или соматической патологии. Например, республиканская больница имени Семашко в Симферополе.

"Также по реабилитации определены, как базовые учреждения – это госпиталь ветеранов войн на улице Гайдара и Сакская больница реабилитации. Это те учреждения, за которыми закреплены определенные места для таких пациентов", – уточнил Лясковский.

Кроме того, в случае если пациент маломобилен, специалисты могут приехать к нему домой, добавил замминистра.
Главную роль в реабилитации военнослужащих играет поддержка семьи, добавила заместитель министра труда и социальной защиты республики Крым Елена Лось. Замминистра уточнила, что все инвалиды первой группы направляются на санаторно-курортное лечение исключительно с сопровождением.
"С 2025 года субъект за счет регионального бюджета будет проводить оздоровление реабилитацию не только для инвалидов, но и для членов семей погибших, на базе нашего крымского комплекса", – добавил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Он уточнил, что там гражданам будет оказываться как психологическая поддержка, так и физиотерапевтическое лечение.
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