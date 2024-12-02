https://crimea.ria.ru/20241202/zamgubernatora-ozvuchil-podrobnosti-padeniya-lifta-v-sevastopole-1142317819.html
Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе
Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе
Дом в Севастополе, где недавно в результате падения лифта пострадала женщина, был сдан в эксплуатацию всего год назад. Об этом в ходе аппаратного совещания... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T19:31
2024-12-02T19:31
2024-12-02T21:55
севастополь
михаил развожаев
алексей парикин
лифт
ростехнадзор
происшествия
росжилнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Дом в Севастополе, где недавно в результате падения лифта пострадала женщина, был сдан в эксплуатацию всего год назад. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин.Сейчас Росжилнадзор Севастополя анализирует работу всех лифтов в многоквартирных домах города. Парикин напомнил, что введен мораторий на проверки."Росжилнадзор сейчас проводит анализ всех лифтов города Севастополя в многоквартирных домах. С учётом ограничений моратория на проверки, у нас же рискоориентированный подход (только по жалобам на неисправность – ред.), поэтому мы ограниченно можем выходить", – сказал замгубернатора.Для того, чтобы лифт в доме был проверен, граждане должны самостоятельно обращаться в Госжилнадзор. Губернатор Михаил Развожаев поручил срочно проверить работу лифтов в тех домах, где поступают жалобы от жильцов.Вечером 30 ноября в Севастополе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. Пострадавшая в результате этого женщина доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
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севастополь, михаил развожаев, алексей парикин, лифт, ростехнадзор, происшествия, росжилнадзор
Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе
Дом в Севастополе с рухнувшим лифтом был сдан в эксплуатацию всего год назад
19:31 02.12.2024 (обновлено: 21:55 02.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Дом в Севастополе, где недавно в результате падения лифта пострадала женщина, был сдан в эксплуатацию всего год назад. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин.
"Дом новый, был введен в эксплуатацию в октябре 2023 года. Лифт вводил в эксплуатацию федеральный Ростехнадзор", – ответил он на вопрос губернатора Михаила Развожаева.
Сейчас Росжилнадзор Севастополя анализирует работу всех лифтов в многоквартирных домах города. Парикин напомнил, что введен мораторий на проверки.
"Росжилнадзор сейчас проводит анализ всех лифтов города Севастополя в многоквартирных домах. С учётом ограничений моратория на проверки, у нас же рискоориентированный подход (только по жалобам на неисправность – ред.), поэтому мы ограниченно можем выходить", – сказал замгубернатора.
Для того, чтобы лифт в доме был проверен, граждане должны самостоятельно обращаться в Госжилнадзор. Губернатор Михаил Развожаев поручил срочно проверить работу лифтов в тех домах, где поступают жалобы от жильцов.
"В этой ситуации понятно, что вопрос больше к застройщику. Давайте на этом фоне посмотрим, какова ситуация на сегодняшний день по всем лифтам, с учетом, что мы, слава Богу, смогли достаточно большое количество самых критических лифтов заменить", – сказал Развожаев.
Вечером 30 ноября в Севастополе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра
, после чего произошло его экстренное торможение. Пострадавшая в результате этого женщина доставлена в больницу
, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.
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