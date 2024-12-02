https://crimea.ria.ru/20241202/zamgubernatora-ozvuchil-podrobnosti-padeniya-lifta-v-sevastopole-1142317819.html

Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе

Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Замгубернатора озвучил подробности падения лифта в Севастополе

Дом в Севастополе, где недавно в результате падения лифта пострадала женщина, был сдан в эксплуатацию всего год назад. Об этом в ходе аппаратного совещания... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T19:31

2024-12-02T19:31

2024-12-02T21:55

севастополь

михаил развожаев

алексей парикин

лифт

ростехнадзор

происшествия

росжилнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Дом в Севастополе, где недавно в результате падения лифта пострадала женщина, был сдан в эксплуатацию всего год назад. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин.Сейчас Росжилнадзор Севастополя анализирует работу всех лифтов в многоквартирных домах города. Парикин напомнил, что введен мораторий на проверки."Росжилнадзор сейчас проводит анализ всех лифтов города Севастополя в многоквартирных домах. С учётом ограничений моратория на проверки, у нас же рискоориентированный подход (только по жалобам на неисправность – ред.), поэтому мы ограниченно можем выходить", – сказал замгубернатора.Для того, чтобы лифт в доме был проверен, граждане должны самостоятельно обращаться в Госжилнадзор. Губернатор Михаил Развожаев поручил срочно проверить работу лифтов в тех домах, где поступают жалобы от жильцов.Вечером 30 ноября в Севастополе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, после чего произошло его экстренное торможение. Пострадавшая в результате этого женщина доставлена в больницу, расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, алексей парикин, лифт, ростехнадзор, происшествия, росжилнадзор