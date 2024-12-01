https://crimea.ria.ru/20241201/v-sevastopole-zhenschina-travmirovalas-pri-padenii-lifta-1142280142.html

При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина

При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина - РИА Новости Крым, 01.12.2024

При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина

В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T10:13

2024-12-01T10:13

2024-12-01T10:48

прокуратура города севастополя

лифт

происшествия

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту организована проверка.По данным пресс-службы, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, затем произошло его экстренное торможение.Уточняется, что обязанности по управлению общим имуществом указанного дома несла компания "Служба управления недвижимостью". Прокуратура открыла проверку и даст оценку мерам по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в этом доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, лифт, происшествия, новости крыма, крым