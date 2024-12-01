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При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина
При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина - РИА Новости Крым, 01.12.2024
При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина
В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T10:13
2024-12-01T10:13
2024-12-01T10:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту организована проверка.По данным пресс-службы, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, затем произошло его экстренное торможение.Уточняется, что обязанности по управлению общим имуществом указанного дома несла компания "Служба управления недвижимостью". Прокуратура открыла проверку и даст оценку мерам по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в этом доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новыеИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеДвое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
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прокуратура города севастополя, лифт, происшествия, новости крыма, крым
При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина
В Севастополе женщина пострадала при падении лифта - прокуратура и СК проводят проверку
10:13 01.12.2024 (обновлено: 10:48 01.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате экстренного торможения лифта в многоквартирном доме пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту организована проверка.
По данным пресс-службы, вечером 30 ноября в подъезде дома № 33Б по Лабораторному шоссе лифт с пассажиром начал движение вверх с первого этажа, но сразу после этого резко спустился на расстояние около метра, затем произошло его экстренное торможение.
"Внутри лифтовой кабины находилась 34-летняя женщина, которая направлялась к своей родственнице, проживающей в этом подъезде. Пассажир лифта получила телесные повреждения. Сотрудники МЧС эвакуировали ее из кабины. Она доставлена в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Уточняется, что обязанности по управлению общим имуществом указанного дома несла компания "Служба управления недвижимостью". Прокуратура открыла проверку и даст оценку мерам по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования в этом доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Процессуальную проверку также организовали следователями следственного отдела по Нахимовскому району: они осмотрели место происшествия, опросили жильцов, представителей управляющей компании, назначили соответствующие экспертизы, сообщает пресс-служба СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.
"Также в рамках дела будут тщательным образом проверены доводы жильцов из соцсетей о длительных перебоях в работе лифта, подаче гражданами жалоб и бездействии уполномоченных служб", - сказано в сообщении СК.
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