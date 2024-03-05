https://crimea.ria.ru/20240305/dva-vzroslykh-i-rebenok-postradali-pri-padenii-lifta-v-sankt-peterburge-1135418309.html

Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T11:52

2024-03-05T11:52

2024-03-05T11:53

происшествия

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здравоохранение в россии

комитет по здравоохранению санкт-петербурга

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.Инцидент произошел в на Новгородском проспекте в Пушкинском районе города во внутригородском муниципальном образовании Шушары.По факту случившегося прокуратура начала проверку.На момент падения внутри подъемного устройства находилось 15 человек, из них пятеро детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах."Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт - ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года лифт с четырьмя взрослыми и двумя детьми сорвался с высоты восьмого этажа в Краснодаре. Пострадавшие были доставлены в больницу.В 2022 году подобный инцидент случился в Севастополе – в результате падения лифта пострадали женщина и ребенок. Причиной стало экстренное торможение устройства, сообщили в прокуратуре. В расследовании причин происшествия принимали участиеспециалисты Ростехнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке СимферополяМассовая замена: в Крыму обновят более 400 лифтовВзрывное устройство сработало в жилом доме в Петербурге: что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, лифт, общество, новости, здравоохранение в россии, комитет по здравоохранению санкт-петербурга