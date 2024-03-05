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Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:52
2024-03-05T11:53
происшествия
санкт-петербург
лифт
общество
новости
здравоохранение в россии
комитет по здравоохранению санкт-петербурга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.Инцидент произошел в на Новгородском проспекте в Пушкинском районе города во внутригородском муниципальном образовании Шушары.По факту случившегося прокуратура начала проверку.На момент падения внутри подъемного устройства находилось 15 человек, из них пятеро детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах."Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт - ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года лифт с четырьмя взрослыми и двумя детьми сорвался с высоты восьмого этажа в Краснодаре. Пострадавшие были доставлены в больницу.В 2022 году подобный инцидент случился в Севастополе – в результате падения лифта пострадали женщина и ребенок. Причиной стало экстренное торможение устройства, сообщили в прокуратуре. В расследовании причин происшествия принимали участиеспециалисты Ростехнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке СимферополяМассовая замена: в Крыму обновят более 400 лифтовВзрывное устройство сработало в жилом доме в Петербурге: что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, санкт-петербург, лифт, общество, новости, здравоохранение в россии, комитет по здравоохранению санкт-петербурга
Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

Три человека пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге

11:52 05.03.2024 (обновлено: 11:53 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКабина лифта
Кабина лифта - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Инцидент произошел в на Новгородском проспекте в Пушкинском районе города во внутригородском муниципальном образовании Шушары.
"В результате инцидента с лифтом в стационары доставлены три человека: двое взрослых 38 и 32 лет и ребенок восьми лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. Один ребенок пяти лет осмотрен скорой на месте, госпитализация не потребовалась". - сказано в сообщении.
По факту случившегося прокуратура начала проверку.
"В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования", - информирует Telegram-канал прокуратуры.
На момент падения внутри подъемного устройства находилось 15 человек, из них пятеро детей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Разрешенная вместимость до 600 килограммов. Мощности электрического двигателя не хватило остановить (лифт - ред.) в точной остановке на первом этаже, и лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа", - сказал собеседник агентства.
В сентябре прошлого года лифт с четырьмя взрослыми и двумя детьми сорвался с высоты восьмого этажа в Краснодаре. Пострадавшие были доставлены в больницу.
В 2022 году подобный инцидент случился в Севастополе – в результате падения лифта пострадали женщина и ребенок. Причиной стало экстренное торможение устройства, сообщили в прокуратуре. В расследовании причин происшествия принимали участиеспециалисты Ростехнадзора.
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