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Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Над Крымом сбит беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T19:22
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крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Накануне ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области, пострадавших нет.30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеНад Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, атаки всу на крым
Над Крымом сбит беспилотник

Беспилотник сбит над Крымским полуостровом - Минобороны

19:22 02.05.2024 (обновлено: 19:30 02.05.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

"Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.

В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Накануне ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области, пострадавших нет.
30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
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