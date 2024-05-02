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Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Над Крымом сбит беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T19:22

2024-05-02T19:22

2024-05-02T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Накануне ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области, пострадавших нет.30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в ГосдумеНад Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасыСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, атаки всу на крым