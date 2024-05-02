Над Крымом сбит беспилотник
Беспилотник сбит над Крымским полуостровом - Минобороны
19:22 02.05.2024 (обновлено: 19:30 02.05.2024)
© РИА Новости КрымБеспилотник
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны вечером в четверг сбили над Крымом украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
"Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", - говорится в сообщении.
В это время для проезда транспорта был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Накануне ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области, пострадавших нет.
30 апреля средства ПВО сбили над Крымом американские баллистические ракеты ATACMS. В районе села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
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