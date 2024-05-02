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Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T18:57
2024-05-02T18:59
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Движение по Крымскому мосту остановлено

Крымский мост закрыт для проезда транспорта

18:57 02.05.2024 (обновлено: 18:59 02.05.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сказано в сообщении.
Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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