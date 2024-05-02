https://crimea.ria.ru/20240502/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-ostanovleno-1136899838.html

Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T18:57

2024-05-02T18:57

2024-05-02T18:59

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту временно остановлено, водителей и их пассажиров просят сохранять спокойствие, говорится в оперативном канале о ситуации на мосту.Людей призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мостовой переход периодически закрывают для движения транспорта в целях безопасности - мера носит временный характер.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

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тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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