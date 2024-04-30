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Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T16:18
2024-04-30T16:51
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ракеты atacms
леонид ивлев
государственная дума рф
мнения
всу (вооруженные силы украины)
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО.По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам."Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за суткиРакеты ATACMS: чем они опасны"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMSУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
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Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме

В Госдуме допустили новые атаки ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

16:18 30.04.2024 (обновлено: 16:51 30.04.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО.
"Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель - аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров", - сказал Ивлев.
По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам.
"Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.
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Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.
25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.
28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
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