Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
В Госдуме допустили новые атаки ВСУ по Крыму ракетами ATACMS
16:18 30.04.2024 (обновлено: 16:51 30.04.2024)
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО.
"Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель - аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров", - сказал Ивлев.
По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам.
"Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.
25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.
28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
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