https://crimea.ria.ru/20240426/rakety-atacms-u-kieva-est-li-ugroza-dlya-kryma-1136882285.html

Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма

Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма

Ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T14:05

2024-04-26T14:05

2024-04-26T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", в том числе "чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму". Он подчеркнул, что еще до того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, прошедший Палату представителей и Сенат американского Конгресса, "Пентагон уже начал поставку систем ПВО и ракет ATACMS".Учитывая характеристики данных ракет класса "земля – земля", надо быть готовыми к тому, что попытки ударов посредством ATACMS могут быть предприняты по российскому приграничью, в том числе по Крыму, предупредил эксперт."Это кассетные боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью, достаточно серьезное вооружение, их четыре модификации. Головная часть весом 560 кг, дальность полета до 300 километров. Поэтому территория Брянской области, Белгородской области, Курской, Воронежской, территории Крыма, Херсонской области, Запорожской и всего Донбасса находятся в зоне действия этих ракет ATACMS", - сказал эксперт.Ракеты ATACMS: чем они опасны >>Несмотря на заявления американцев о том, что они рекомендовали Киеву не бить по территории России, "для киевской хунты это не имеет никакого значения", считает Гусев. К тому же, Украина продолжает называть Крым "своим". Поэтому российские военные - в полной боевой готовности к любым провокациям, подчеркнул эксперт. Ранее поставку Украине ракет ATACMS прокомментировали в Кремле. Читайте также на РИА Новости Крым:"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, мнения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости сво, атаки всу на крым, украина, россия, александр гусев