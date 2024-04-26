Рейтинг@Mail.ru
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240426/rakety-atacms-u-kieva-est-li-ugroza-dlya-kryma-1136882285.html
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма
Ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T14:05
2024-04-26T14:26
радио "спутник в крыму"
ракеты atacms
мнения
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости сво
атаки всу на крым
украина
россия
александр гусев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_f5b6eeaa119ce814958852ff180787ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", в том числе "чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму". Он подчеркнул, что еще до того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, прошедший Палату представителей и Сенат американского Конгресса, "Пентагон уже начал поставку систем ПВО и ракет ATACMS".Учитывая характеристики данных ракет класса "земля – земля", надо быть готовыми к тому, что попытки ударов посредством ATACMS могут быть предприняты по российскому приграничью, в том числе по Крыму, предупредил эксперт."Это кассетные боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью, достаточно серьезное вооружение, их четыре модификации. Головная часть весом 560 кг, дальность полета до 300 километров. Поэтому территория Брянской области, Белгородской области, Курской, Воронежской, территории Крыма, Херсонской области, Запорожской и всего Донбасса находятся в зоне действия этих ракет ATACMS", - сказал эксперт.Ракеты ATACMS: чем они опасны &gt;&gt;Несмотря на заявления американцев о том, что они рекомендовали Киеву не бить по территории России, "для киевской хунты это не имеет никакого значения", считает Гусев. К тому же, Украина продолжает называть Крым "своим". Поэтому российские военные - в полной боевой готовности к любым провокациям, подчеркнул эксперт. Ранее поставку Украине ракет ATACMS прокомментировали в Кремле. Читайте также на РИА Новости Крым:"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d44bd3845053ecd5284c7b930ce6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракеты atacms, мнения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости сво, атаки всу на крым, украина, россия, александр гусев
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма

Киев может использовать полученные от США ракеты ATACMS для ударов по Крыму – эксперт

14:05 26.04.2024 (обновлено: 14:26 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", в том числе "чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму".
"К подобного рода заявлением, особенно военного ведомства, по моему мнению, нужно всегда относиться серьезно", – заметил Гусев.
Он подчеркнул, что еще до того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, прошедший Палату представителей и Сенат американского Конгресса, "Пентагон уже начал поставку систем ПВО и ракет ATACMS".
Учитывая характеристики данных ракет класса "земля – земля", надо быть готовыми к тому, что попытки ударов посредством ATACMS могут быть предприняты по российскому приграничью, в том числе по Крыму, предупредил эксперт.
"Это кассетные боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью, достаточно серьезное вооружение, их четыре модификации. Головная часть весом 560 кг, дальность полета до 300 километров. Поэтому территория Брянской области, Белгородской области, Курской, Воронежской, территории Крыма, Херсонской области, Запорожской и всего Донбасса находятся в зоне действия этих ракет ATACMS", - сказал эксперт.
Ракеты ATACMS: чем они опасны >>
Несмотря на заявления американцев о том, что они рекомендовали Киеву не бить по территории России, "для киевской хунты это не имеет никакого значения", считает Гусев. К тому же, Украина продолжает называть Крым "своим". Поэтому российские военные - в полной боевой готовности к любым провокациям, подчеркнул эксперт.

"Они (ВСУ - ред.) фашисты, по большому счету, и ограничителей у них нет. Поэтому, конечно, наши системы ПВО приведены в полную боевую готовность, и наши военнослужащие сделают все, чтобы не допустить эти ракеты на нашу территорию", – заключил эксперт.

Ранее поставку Украине ракет ATACMS прокомментировали в Кремле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMS
Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
 
Радио "Спутник в Крыму"Ракеты ATACMSМненияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости СВОАтаки ВСУ на КрымУкраинаРоссияАлександр Гусев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:33F-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
15:23ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков
15:15Путин поздравил Киселева с 70-летним юбилеем
15:12Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком
14:39ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУ
14:25Стрельба у Северного и Южного молов Севастополя - в городе учения
14:11Очередь на Крымском мосту за час выросла почти в четыре раза
14:05Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма
13:54В Туапсе произошло землетрясение
13:42Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
13:3738 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля
13:21В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине
13:07На Крымском мосту начала расти очередь
12:53Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире
12:40В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
12:31На строительстве экотехнопарка в Крыму не хватает людей и техники
12:23Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией
12:10Шойгу назвал новую угрозу из США – заявления на заседании ШОС
11:48Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке поддержат рублем
11:41Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Лента новостейМолния