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Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт
Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что секретная поставка США дальнобойных ракет Киеву - лишнее подтверждение вовлеченности Америки в... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T19:17
2024-04-25T19:23
дмитрий песков
поставки западного оружия украине
украина
пентагон
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что секретная поставка США дальнобойных ракет Киеву - лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS: чем они опасныРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
https://crimea.ria.ru/20240425/eto-dostavit-bolshe-problem-samoy-ukraine--kreml-o-postavkakh-atacms--1136846093.html
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дмитрий песков, поставки западного оружия украине, украина, пентагон, сша, политика, ракеты atacms
Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт

Песков прокомментировал секретную поставку США дальнобойных ракет Украине

19:17 25.04.2024 (обновлено: 19:23 25.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что секретная поставка США дальнобойных ракет Киеву - лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт.

"США продолжают подливать масла в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт", - заявил Песков.

В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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