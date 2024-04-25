https://crimea.ria.ru/20240425/peskov-postavka-vsu-raket--podtverzhdenie-vovlechennosti-ssha-v-konflikt-1136863548.html

Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт

Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что секретная поставка США дальнобойных ракет Киеву - лишнее подтверждение вовлеченности Америки в... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T19:17

2024-04-25T19:17

2024-04-25T19:23

дмитрий песков

поставки западного оружия украине

украина

пентагон

сша

политика

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что секретная поставка США дальнобойных ракет Киеву - лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план США Ракеты ATACMS: чем они опасныРакеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20240425/eto-dostavit-bolshe-problem-samoy-ukraine--kreml-o-postavkakh-atacms--1136846093.html

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, поставки западного оружия украине, украина, пентагон, сша, политика, ракеты atacms