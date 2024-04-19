https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

Ракеты ATACMS: чем они опасны

Ракеты ATACMS: чем они опасны - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Ракеты ATACMS: чем они опасны

Над Черным морем в ночь на пятницу были сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Что они собой представляют, каковы могут быть последствия их удара и... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T10:55

2024-04-19T10:55

2024-04-19T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Над Черным морем в ночь на пятницу были сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Что они собой представляют, каковы могут быть последствия их удара и какую угрозу несет это вооружение – в материале РИА Новости Крым.Боевая часть – 950 суббоеприпасовATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) – это твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Выпускается американской компанией Lockheed Martin. Принята на вооружение американских войск в 1991 году. Впервые ATACMS применили в том же году во время операции "Буря в пустыне". Тогда по иракским целям американцы запустили 32 ракеты. Уже в ходе Иракской войны 2003-2011 годов армия США запустила более 450 таких ракет.В настоящий момент ATACMS находятся на вооружении у США, Турции, Греции, Польши, Бахрейна, Румынии, Республики Корея и Объединенных Арабских Эмиратов.На сегодняшний день производством и продажей этих ракет занимаетя компания Lockheed Martin. В зависимости от оснащения, ракеты имеют индексы MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Модификации различаются радиусом действия (от 160 до 300 км) и типом боевой части – осколочно-фугасной или кассетной с разными типами суббоеприпасов. Запуск осуществляется из установок М142 HIMARS и M270 MLRS.Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.Основные характеристики ракеты ATACMSATACMS является высокоточным оружием. В ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Для гарантированного поражения цели может применяться комбинированный удар нескольких ракет MGM-140A ATACMS Block 1 с гарантированным перекрытием зоны поражения.Так называемое круговое вероятное отклонение (иными словами, точность попадания) ракет MGM-140A ATACMS Block 1 достаточно большое и составляет порядка 200-250 метров. Но это компенсируется значительным количеством суббоеприпасов и большой площадью поражения.Другие модификации ATACMS отличаются довольно высокой точностью. Например, у M74 меньше суббоеприпасов (275 штук), масса головной части – 160 кг, однако точность составляет до 100 метров.Уже модернизированные варианты M57E1 имеют осколочно-фугасную боевую часть массой 227 кг, дальность ее полета составляет 310 км, а круговое вероятное отклонение снижено до трех метров.ATACMS с фугасной боевой частью могут использовать для поражения хорошо укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.Ракеты с кассетной "начинкой" несут угрозу открытым целям: складам боеприпасов, хранилищам топлива, стоянкам автомобильной и легкобронированной техники, самолетам и вертолетам на аэродромах.Российская ПВО против ракет ATACMSКиевский режим выпрашивал ATACMS у Вашингтона практически с начала 2023 года, но администрация США не спешила передавать ВСУ вооружение этого типа. Американские СМИ со ссылкой на различные источники в Пентагоне и Белом доме периодически сообщали, что лишних ракет ATACMS у Штатов для Украины нет.Тем не менее, в реальности произошла привычная для американцев и их союзников по НАТО история с передачей Киеву того или иного оружия: на публике – постоянные отказы или намеки на них, а по факту – необъявленные поставки.В распоряжении украинских войск до сегодняшнего дня имелись дальнобойные крылатые ракеты – британские Storm Shadow и французские SCALP, а также переделанные под ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200. Однако ATACMS – вооружение иного типа. Если общее время пуска крылатой Storm Shadow, включая ввод полетного задания и сам полет, составляет порядка двух часов и более, то для баллистических ATACMS это время составляет порядка пяти минут. Сбить ее можно, теми же комплексами С-400, С-300 и "Бук-М3", но это довольно сложная задача. Ракета ATACMS способна подниматься очень высоко, из-за чего не каждая система ПВО может поразить ее.Официальных данных о количестве и модификациях переданных Украине ракет нет. Есть лишь информация в американской прессе о том, что Пентагон передал Киеву 20 боеприпасов с кассетной боевой частью. Однако, как уже не раз выяснялось, опубликованные даже ведущими масс-медиа данные о том или ином вооружении для Украины часто являются недостоверными.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, украина, сша, поставки западного оружия украине, в мире, пво, безопасность